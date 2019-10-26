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РИА Новости
Туризм

Японский МИД анонсировал пилотную поездку туристов на Кунашир

19:54 26.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкБерег моря на острове Кунашир
Берег моря на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Берег моря на острове Кунашир. Архивное фото
ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Пилотная поездка японских туристов на Кунашир и Итуруп состоится с 30 октября по 2 ноября, сообщил МИД Японии.
Проект будет реализован в рамках развития совместной экономической деятельности на островах. С 27 по 29 октября японские туристы посетят города на Хоккайдо - Немуро, Бецукай, Накасибецу, Сибецу, Раусу.
"Затем, если позволят погодные условия, на корабле группа выйдет 29 октября из порта Немуро, 30 и 31 октября совершит поездку на Кунашир, 1 и 2 ноября – на Итуруп, после чего 3 ноября вернется в Немуро. В этом туре помимо туристов принимают участие представители правительственных структур, всего 44 человека", - говорится в сообщении.
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Первый пилотный тур на эти острова был запланирован на 11 октября, однако затем был отложен по инициативе российской стороны.
Договоренность о первом пилотном туре на Кунашир и Итуруп была достигнута на встрече лидеров Японии и России в июне этого года в Осаке. Это фактически первый проект, получивший реальное воплощение в рамках совместной экономической деятельности двух стран на островах.
В декабре 2016 года во время визита в Японию президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
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Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
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ТуризмКунашир (остров)Синдзо АбэМИД Японии‎Владимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
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