Участники саммита Движения неприсоединения в Баку подписали декларацию

БАКУ, 26 окт - РИА Новости. Участники саммита Движения неприсоединения в Баку подписали четыре документа, в том числе Бакинскую декларацию и документ по Палестине, передает корреспондент РИА Новости.

Участники саммита подписали Итоговый документ, Бакинскую политическую декларацию, Благодарность и солидарность Азербайджану и азербайджанскому народу и документ по Палестине.

Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения состоялся в пятницу в столице Азербайджана. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках. Среди почетных гостей президенты Ирана, Кубы, Венесуэлы и Туркменистана, а всего свое участие подтвердили 158 стран.