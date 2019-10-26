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РИА Новости

Участники саммита Движения неприсоединения в Баку подписали декларацию

19:34 26.10.2019 (обновлено: 19:47 26.10.2019)
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© Фото : Official website of the President of the Republic of AzerbaijanУчастники саммита Движения неприсоединения в Баку. 26 октября 2019
Участники саммита Движения неприсоединения в Баку. 26 октября 2019
© Фото : Official website of the President of the Republic of Azerbaijan
Участники саммита Движения неприсоединения в Баку. 26 октября 2019
БАКУ, 26 окт - РИА Новости. Участники саммита Движения неприсоединения в Баку подписали четыре документа, в том числе Бакинскую декларацию и документ по Палестине, передает корреспондент РИА Новости.
Участники саммита подписали Итоговый документ, Бакинскую политическую декларацию, Благодарность и солидарность Азербайджану и азербайджанскому народу и документ по Палестине.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
25 октября, 16:12РИА Новости
Вершинин: Россия готова укрепить сотрудничество с Движением неприсоединения
Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения состоялся в пятницу в столице Азербайджана. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках. Среди почетных гостей президенты Ирана, Кубы, Венесуэлы и Туркменистана, а всего свое участие подтвердили 158 стран.
Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года - в него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия, Индия и Египет. Сейчас Движение неприсоединения объединяет 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации. В Движение входит единственное европейское государство – Белоруссия, притом, что эта страна является членом ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин
25 октября, 12:50РИА Новости
Путин направил приветствие участникам встречи Движения неприсоединения
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НАТООДКБДвижение неприсоединенияБакуВ мире
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