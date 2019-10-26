Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса

КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Золотого в Луганской области заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства встретился с местными жителями и военнослужащими на передовой.

Отмечается, что Зеленский интересовался условиями быта на линии разграничения, социальными потребностями гражданских и военных. Одной из тем обсуждения было возможное разведение войск. Также президент встретился с группой вооруженных лиц, поселившихся в частном доме на окраине Золотого.

"Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войну не закончить. Мне важно было услышать украинцев, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это", - цитирует Зеленского пресс-служба.

"Уверен, у нас все получится, и Украина снова будет единой", - добавил президент.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.