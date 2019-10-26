Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса

КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Золотого в Луганской области заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства встретился с местными жителями и военнослужащими на передовой.
Отмечается, что Зеленский интересовался условиями быта на линии разграничения, социальными потребностями гражданских и военных. Одной из тем обсуждения было возможное разведение войск. Также президент встретился с группой вооруженных лиц, поселившихся в частном доме на окраине Золотого.
"Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войну не закончить. Мне важно было услышать украинцев, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это", - цитирует Зеленского пресс-служба.
"Уверен, у нас все получится, и Украина снова будет единой", - добавил президент.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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