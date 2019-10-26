Президент Чили после протестов пообещал перестановки в правительстве

"Я попросил подать в отставку, чтобы сформировать новое правительство", - сказал он.

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.