Эрдоган пригрозил курдам новой операцией в случае срыва договоренностей

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости. Анкара начнет новую операцию в Сирии против курдских формирований, если они останутся в приграничной с Турцией 30-километровой зоне безопасности, согласованной с Россией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы с Россией договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, — мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их. За стол переговоров с террористами не сядем", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

Ситуация в Сирии

Турция 9 октября начала на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. За два дня до этого Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из северной части страны.

После этого курды обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии турецким силам. Правительственные войска Сирии стянули к северным рубежам, заняв несколько городов, ранее подконтрольных курдам, в частности, впервые за пять лет вошли в Ракку.

Семнадцатого октября Турция по договоренности с США приостановила операцию, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

В Сочи 22 октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.