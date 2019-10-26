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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган пригрозил курдам новой операцией в случае срыва договоренностей

17:34 26.10.2019 (обновлено: 22:27 26.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 окт — РИА Новости. Анкара начнет новую операцию в Сирии против курдских формирований, если они останутся в приграничной с Турцией 30-километровой зоне безопасности, согласованной с Россией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы с Россией договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, — мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их. За стол переговоров с террористами не сядем", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

Ситуация в Сирии

Турция 9 октября начала на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. За два дня до этого Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из северной части страны.
После этого курды обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии турецким силам. Правительственные войска Сирии стянули к северным рубежам, заняв несколько городов, ранее подконтрольных курдам, в частности, впервые за пять лет вошли в Ракку.
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Семнадцатого октября Турция по договоренности с США приостановила операцию, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
В Сочи 22 октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
58402614
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииТурцияСирияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
американцам пригрозить слабо?
26 октября, 17:55
АРАнна Рутман
72200011
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