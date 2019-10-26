Соловьев высмеял спор Зеленского с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Украины Владимир Зеленский избрался, но так и не стал президентом, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Так журналист прокомментировал диалог украинского лидера с националистами. Ранее радикалы опубликовали видео с Зеленским, предположительно приехавшим в зону разведения сил в Донбассе.

На размещенных в Сети кадрах президент потребовал от националистов не препятствовать разведению войск. В определенный момент разговор накалился, и Зеленский призвал не переводить тему дискуссии, аргументировав это словами: "Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то".