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РИА Новости

Соловьев высмеял спор Зеленского с националистами в Донбассе

17:21 26.10.2019 (обновлено: 22:23 26.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Украины Владимир Зеленский избрался, но так и не стал президентом, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Так журналист прокомментировал диалог украинского лидера с националистами. Ранее радикалы опубликовали видео с Зеленским, предположительно приехавшим в зону разведения сил в Донбассе.
На размещенных в Сети кадрах президент потребовал от националистов не препятствовать разведению войск. В определенный момент разговор накалился, и Зеленский призвал не переводить тему дискуссии, аргументировав это словами: "Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то".
"Н-да, очевидно, что Зеленский никакой не главнокомандующий. <…> Сразу с него весь налет слетел, и мова куда-то делась", — написал Соловьев в телеграм-канале.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
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Ситуация на УкраинеВладимир СоловьевВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Ну , а что он может сказать, тем - кому война, мать родная... он же президент из нового формата, которого выбрали в противовес нацикам
26 октября, 17:30
Rog Guka
2182303
И это Президент Украины?
26 октября, 18:19
Руслан Петров
2391100
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