Зеленский сменил губернатора Луганской области

КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил губернатором Луганской области Сергея Гайдая, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.
Другим своим указом Зеленский уволил с аналогичной должности Виталия Комарницкого, который был губернатором чуть больше 3,5 месяцев.
Гайдай работал помощником депутата Киевсовета, советником главы Обуховской райгосадминистрации в Киевской области, а также был главой Мукачевской райгосадминистрации (Закарпатская область).