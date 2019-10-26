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РИА Новости

Попов ответил украинскому эксперту, назвавшему "60 минут" дурдомом

14:08 26.10.2019 (обновлено: 15:47 26.10.2019)
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© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"Ольга Скабеева и Евгений Попов
Ольга Скабеева и Евгений Попов
© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов обвинил председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана в бескультурье.
Так журналист прокомментировал слова Трюхана, раскритиковавшего передачу после того, как его выгнали из студии.
Накануне украинский гость в эфире "60 минут" обвинил Попова в хамстве и угрозах, но отказался аргументировать свои слова. После того как ведущие потребовали от него покинуть студию, Трюхан написал в фейсбуке, что "вырвался из реального дурдома".
Попов констатировал, что попытка Трюхана интеллигентно ответить ему в соцсетях не удалась.
"Рогуль в Трюхане давно заместил дипломата", — написал ведущий в телеграм-канале.
Ранее, комментируя инцидент, Попов напомнил, что на выборах за Трюхана проголосовало два процента харьковчан. По словам телеведущего, украинский эксперт стал забывать, что сам он — "ходячая и говорящая красноречивая иллюстрация бардака, в котором вынужден существовать братский народ".
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Евгений ПоповРоссияОбщество
Популярные комментарии
Как никогда согласен с украинцем - этот дурдом надо было давно закрыть.
26 октября, 14:44
ПСПетр Симонов
149220045
От этих гоп-шоу про Украину уже тошнит, кроме разжигания межнациональной розни и оболванивания населения они больше ничего не несут.
26 октября, 14:38
Георгий Свистоплясов
96010129
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