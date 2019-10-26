Попов ответил украинскому эксперту, назвавшему "60 минут" дурдомом

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов обвинил председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана в бескультурье.

Так журналист прокомментировал слова Трюхана, раскритиковавшего передачу после того, как его выгнали из студии

Полная версия Трюхангейта. Вадим 2% решил было мне ответить интеллигентно в соцсетях, но не смог. Рогуль в Трюхане давно заместил «дипломата». pic.twitter.com/qGtztrklPL — Evgeny Popov (@POPOVRTR) 26 октября 2019 г.

Накануне украинский гость в эфире "60 минут" обвинил Попова в хамстве и угрозах, но отказался аргументировать свои слова. После того как ведущие потребовали от него покинуть студию, Трюхан написал в фейсбуке, что "вырвался из реального дурдома".

Попов констатировал, что попытка Трюхана интеллигентно ответить ему в соцсетях не удалась.

"Рогуль в Трюхане давно заместил дипломата", — написал ведущий в телеграм-канале.