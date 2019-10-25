"Безобразие происходит!": Попов выгнал из студии украинского эксперта

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ведущий программы " Ведущий программы " 60 минут " на телеканале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана.

Во время обсуждения ситуации в Донбассе гость передачи заявил, что он и его оппоненты-россияне никогда не сойдутся во мнении, потому что у их стран диаметрально противоположные национальные интересы.

Другие участники дискуссии начали перебивать Трюхана.

"Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать, ну, и действовать в соответствующем режиме, как любит Попов, например", — ответил им он.

Ведущий попросил гостя объяснить обвинения в свой адрес. Трюхан не ответил ему, а затем попросил не перебивать.

"Вы на меня накинулись, думаете, я без ответа оставлю?" — возмутился Попов

Трюхан продолжил говорить одновременно с журналистом, и тот потребовал от гостя покинуть студию.