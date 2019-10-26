Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной

"Общий объём товароборота, с которого сняли пошлины, составляет 11 миллионов долларов. Не миллиардов, а миллионов. То есть это настолько мизерная сумма, что даже стыдно про неё вспоминать. 11 миллионов долларов за год, даже не за день", — добавил Охрименко.