Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Решение о восстановлении беспошлинной торговли США и Украины не заслуживает особого внимания. Об этом заявил RT глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.
Эксперт напомнил, что Киев не является главным торговым партнером Вашингтона.
"Общий объём товароборота, с которого сняли пошлины, составляет 11 миллионов долларов. Не миллиардов, а миллионов. То есть это настолько мизерная сумма, что даже стыдно про неё вспоминать. 11 миллионов долларов за год, даже не за день", — добавил Охрименко.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований. Решение вступает в силу с 1 ноября. Какие именно товары будут затронуты, пока неизвестно.