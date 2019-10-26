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РИА Новости

Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной

10:49 26.10.2019 (обновлено: 10:50 26.10.2019)
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© Flickr / U.S. Army Europe ImagesФлаги Украины и США
Флаги Украины и США
© Flickr / U.S. Army Europe Images
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Решение о восстановлении беспошлинной торговли США и Украины не заслуживает особого внимания. Об этом заявил RT глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.
Эксперт напомнил, что Киев не является главным торговым партнером Вашингтона.

"Общий объём товароборота, с которого сняли пошлины, составляет 11 миллионов долларов. Не миллиардов, а миллионов. То есть это настолько мизерная сумма, что даже стыдно про неё вспоминать. 11 миллионов долларов за год, даже не за день", — добавил Охрименко.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований. Решение вступает в силу с 1 ноября. Какие именно товары будут затронуты, пока неизвестно.
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Александр ОхрименкоДональд ТрампСШАУкраинаВ мире
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