ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований. Об этом говорится в прокламации американского лидера, которую распространил Белый дом.

Трамп пояснил, что в декабре 2017 года приостановил беспошлинный режим для некоторых украинских товаров, поскольку был обеспокоен тем, как там соблюдается защита интеллектуальных прав.

"После повторного рассмотрения <...> я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, следует возобновить режим беспошлинной торговли", — сказано в прокламации.

Решение вступает в силу с 1 ноября. Каких именно товаров оно касается, не уточняется.

Вместе с тем Трамп восстановил пошлины на некоторые товары из Таиланда. По словам американского президента, власти этой страны не защищают права работников в соответствии с международными стандартами. Пошлины будут введены через шесть месяцев.

Тарифные преференции

Единая система тарифных преференций США создана в соответствии с законом о торговле 1974 года и дает право беспошлинно ввозить более трех с половиной тысяч видов продукции. Предполагается, что это должно способствовать экономическому развитию стран, выходящих в список, — всего около 120.

В мае 2018-го из системы исключили 155 наименований украинской продукции. Но, как писали американские СМИ, ущерб для Киева оказался невелик: ограничения затронули такие товары, как шоколад, оптические прицелы, грибы, дезодоранты и некоторые другие. Всего в 2018 году в США было ввезено беспошлинной продукции с Украины на 51 миллион долларов, тогда как общий объем поставок составил 1,4 миллиарда.

Однако импорт по конкретным позициям тогда заметно снизился. Например, поставки шоколада сократились более чем вдвое — с 247,5 миллионов долларов до 110.