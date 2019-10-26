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РИА Новости

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований

02:49 26.10.2019 (обновлено: 11:21 26.10.2019)
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований. Об этом говорится в прокламации американского лидера, которую распространил Белый дом.
Трамп пояснил, что в декабре 2017 года приостановил беспошлинный режим для некоторых украинских товаров, поскольку был обеспокоен тем, как там соблюдается защита интеллектуальных прав.
"После повторного рассмотрения <...> я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, следует возобновить режим беспошлинной торговли", — сказано в прокламации.
Решение вступает в силу с 1 ноября. Каких именно товаров оно касается, не уточняется.
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Вместе с тем Трамп восстановил пошлины на некоторые товары из Таиланда. По словам американского президента, власти этой страны не защищают права работников в соответствии с международными стандартами. Пошлины будут введены через шесть месяцев.

Тарифные преференции

Единая система тарифных преференций США создана в соответствии с законом о торговле 1974 года и дает право беспошлинно ввозить более трех с половиной тысяч видов продукции. Предполагается, что это должно способствовать экономическому развитию стран, выходящих в список, — всего около 120.
В мае 2018-го из системы исключили 155 наименований украинской продукции. Но, как писали американские СМИ, ущерб для Киева оказался невелик: ограничения затронули такие товары, как шоколад, оптические прицелы, грибы, дезодоранты и некоторые другие. Всего в 2018 году в США было ввезено беспошлинной продукции с Украины на 51 миллион долларов, тогда как общий объем поставок составил 1,4 миллиарда.
Однако импорт по конкретным позициям тогда заметно снизился. Например, поставки шоколада сократились более чем вдвое — с 247,5 миллионов долларов до 110.
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С тех пор на Украине приняли закон, призванный улучшить охрану интеллектуальной собственности. После этого торговый представитель США Роберт Лайтхайзер дважды предлагал вернуть некоторые преференции, но в первый раз документ отозвали под давлением тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона, а во второй — на фоне скандала по поводу того, что команда Трампа якобы пыталась давить на президента Украины Владимира Зеленского.
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Ситуация на УкраинеДжон БолтонДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВ мире
Популярные комментарии
Трамп начинает метаться, совершая ошибку за ошибкой... У осетин есть хорошая пословица: "Кто не сознаёт ошибку — тот совершает другую...".
26 октября, 04:12
Владимир Хорошев
2000013
видно,что Украина довольно успешно интегрируется в мировое сообщество...прием в ЕС могут существенно ускорить.
26 октября, 08:54
PwPra wda
5121006
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