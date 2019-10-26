Бразилия не признает результаты выборов в Боливии, заявили в МИД страны

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Власти Бразилии не признают результаты президентских выборов в Боливии, пока не будет завершена их проверка, заявило министерство иностранных дел страны.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес, набравший 47,08% голосов. Его основной соперник Карлос Меса набрал 36,51%. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств и Евросоюз могут проверить итоги подсчёта голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.

"Принимая во внимание переговоры, ведущиеся между ОАГ и правительством Боливии по вопросу полной проверки первого тура выборов в этой стране, Бразилия на данном этапе не признает никаких объявленных окончательных результатов", - говорится в сообщении бразильского МИД в Twitter.

Чтобы победить в первом туре президентских выборов в Боливии, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%. Разрыв между кандидатами составляет 10,57%.