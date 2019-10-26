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РИА Новости

Бразилия не признает результаты выборов в Боливии, заявили в МИД страны

05:38 26.10.2019 (обновлено: 05:39 26.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Власти Бразилии не признают результаты президентских выборов в Боливии, пока не будет завершена их проверка, заявило министерство иностранных дел страны.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес, набравший 47,08% голосов. Его основной соперник Карлос Меса набрал 36,51%. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств и Евросоюз могут проверить итоги подсчёта голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.
"Принимая во внимание переговоры, ведущиеся между ОАГ и правительством Боливии по вопросу полной проверки первого тура выборов в этой стране, Бразилия на данном этапе не признает никаких объявленных окончательных результатов", - говорится в сообщении бразильского МИД в Twitter.
Чтобы победить в первом туре президентских выборов в Боливии, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%. Разрыв между кандидатами составляет 10,57%.
Президент Боливии Эво Моралес
00:59РИА Новости
Власти Боливии предложили проверить подсчет голосов на выборах президента
Подсчет голосов вызвал критику со стороны оппозиции и Организации американских государств, которая выступала наблюдателем на выборах. ОАГ посоветовала провести второй тур. США и крупнейшие страны Южной Америки - Аргентина, Бразилия и Колумбия тоже призвали провести второй тур и заявили, что могут не признать результаты первого.
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Организация американских государствЭво МоралесЕвросоюзСШАTwitterВ мире
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