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РИА Новости

В Японии ливни привели к гибели восьми человек

04:25 26.10.2019 (обновлено: 04:34 26.10.2019)
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© AFP 2019 / Jiji PressПоследствия ливневых дождей в Курасиках, префектура Окаяма, Япония
Последствия ливневых дождей в Курасиках, префектура Окаяма, Япония
© AFP 2019 / Jiji Press
Последствия ливневых дождей в Курасиках, префектура Окаяма, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, двое пропали без вести из-за ливней, обрушившихся в пятницу на японскую префектуру Тиба, сообщил телеканал NHK.
Причиной смерти трех человек стали оползни, два человека были унесены течением при разливе рек, еще трое найдены в затопленных автомобилях.
На совещании штаба по мерам нейтрализации последствий стихийного бедствия премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился "сделать все для спасения жизни людей".
"Необходимо приложить все силы для спасения людей, в тесном взаимодействии с местными органами власти срочно заняться восстановлением инфраструктуры и помощью пострадавшим", - приводит слова премьер-министра агентство Киодо.
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Вчера, 16:26РИА Новости
СМИ сообщили о гибели двух человек в результате ливней в Японии
За полдня в пятницу в Тибе выпала месячная норма осадков. Вышли из берегов семь рек, около 50 тысяч жителей получили рекомендации эвакуироваться. Поступают сообщения о многочисленных оползнях.
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Синдзо АбэЯпонияПроисшествияВ мире
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