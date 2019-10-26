В Японии ливни привели к гибели восьми человек

ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, двое пропали без вести из-за ливней, обрушившихся в пятницу на японскую префектуру Тиба, сообщил телеканал По меньшей мере восемь человек погибли, двое пропали без вести из-за ливней, обрушившихся в пятницу на японскую префектуру Тиба, сообщил телеканал NHK

Причиной смерти трех человек стали оползни, два человека были унесены течением при разливе рек, еще трое найдены в затопленных автомобилях.

На совещании штаба по мерам нейтрализации последствий стихийного бедствия премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился "сделать все для спасения жизни людей".

"Необходимо приложить все силы для спасения людей, в тесном взаимодействии с местными органами власти срочно заняться восстановлением инфраструктуры и помощью пострадавшим", - приводит слова премьер-министра агентство Киодо.