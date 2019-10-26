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РИА Новости

Президент Чили заявил, что услышал послание миллиона митингующих в Сантьяго

04:06 26.10.2019
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© РИА Новости / Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера
© РИА Новости / Александр Соловский
Президент Чили Себастьян Пиньера. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Власти Чили услышали послание народа, собравшегося в Сантьяго на миллионный митинг, следует из заявления президента страны Себастьяна Пиньеры в Twitter.
"Сегодня проходит масштабный и мирный марш, во время которого чилийцы просят более справедливую и солидарную страну, он открывает большую дорогу в будущее и надежду. Все мы услышали послание... С Божьей помощью мы пройдем эту дорогу к лучшему Чили для всех", - написал он.
Чилийцы проводят самую большую манифестацию в истории страны, она собрала более 1,2 миллиона человек. При этом в 23.00 (05.00 субботы мск) в Сантьяго начнется комендантский час.
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.
Участники марша в центре Сантьяго, Чили
01:34РИА Новости
В центре Сантьяго собрались около миллиона митингующих, сообщила мэр города
Поначалу мирные, акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, регулярно вводится комендантский час.
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ЧилиБуэнос-Айрес (город)TwitterВ мире
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