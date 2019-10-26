Президент Чили заявил, что услышал послание миллиона митингующих в Сантьяго

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Власти Чили услышали послание народа, собравшегося в Сантьяго на миллионный митинг, следует из заявления президента страны Себастьяна Пиньеры в Власти Чили услышали послание народа, собравшегося в Сантьяго на миллионный митинг, следует из заявления президента страны Себастьяна Пиньеры в Twitter

"Сегодня проходит масштабный и мирный марш, во время которого чилийцы просят более справедливую и солидарную страну, он открывает большую дорогу в будущее и надежду. Все мы услышали послание... С Божьей помощью мы пройдем эту дорогу к лучшему Чили для всех", - написал он.

Чилийцы проводят самую большую манифестацию в истории страны, она собрала более 1,2 миллиона человек. При этом в 23.00 (05.00 субботы мск) в Сантьяго начнется комендантский час.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.