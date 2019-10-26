Исследование показало, какие костюмы выбирают россияне на Хэллоуин

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россияне заранее начинают готовиться к Хэллоуину, заказывая аксессуары и грим; в этом году среди костюмов большой популярностью пользуется образ Джокера, сообщили РИА Новости в интернет-магазине Ozon.

Там рассказали, что e-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon проанализировала 350 тысяч заказов и 1,5 миллиона поисковых запросов и выяснила, кем планируют наряжаться россияне в текущем году.

"Россияне начали готовиться к Дню всех святых с 15 октября - продажи карнавальных костюмов выросли на 450% относительно среднего значения в году, а аксессуаров - на 361% относительно среднего значения в году", - сообщили в интернет-магазине.

По его данным, самые любимые россиянами карнавальные аксессуары - ажурные маски, крылья ангела и кошачьи уши: они есть в каждом втором заказе с праздничными атрибутами. В каждом третьем заказе имеются косметические средства для преображения: черные губные помады, линзы. Продажи красящих спреев для волос выросли с 15 октября в 2,5 раза, и самые популярные цвета - розовый и зеленый.

Посмотрим Отмечаем Хэллоуин за просмотром необычных хорроров

"Помимо ежегодных хитов, на выбор карнавальных костюмов традиционно влияют кинопремьеры. Для взрослых Хэллоуин - это повод примерить образ любимого героя. В этом году бесспорным лидером стал "Джокер": клиенты Ozon все чаще покупают маски, балаклавы, театральный грим и зеленый красящий спрей для волос. Те, кому ближе светлая сторона, выбирают тему волшебства – продажи костюмов единорогов, масок, ободков с ушками и рогом и других аксессуаров выросли на 125%", - отметили в компании.

Что касается детских костюмов, то они меньше подвержены влиянию трендов. Так, мальчики традиционно выбирают образы супергероев, а девочки примеряют платья принцесс. "Но если в 2018 году на детских праздниках чаще можно было встретить костюмы Бэтмена, космонавта и футболиста, то в этом году их заменят Годзилла, Человек-Паук и Капитан Америка. Девочки в этом году нарядятся Русалочками, Золушками и единорогами, хотя еще в прошлом году охотнее выбирали образы Белоснежки, Дюймовочки и лесной феи", - рассказали в онлайн-магазине.