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РИА Новости

Жириновский предложил создать магазины с просрочкой

03:06 26.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в Москве в день выборов в Московскую городскую Думу
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в Москве в день выборов в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил создать торговые точки, где будут реализовываться продукты с истекающим сроком годности.
Политик обратил внимание на то, что ежегодно в России уничтожаются сотни тонн просроченных продуктов. По его мнению, эти товары нужно продавать по сниженной цене.

"Условно говоря, хлеб не по 40, а по 10 рублей" – отметил Жириновский своем аккаунте в твиттере.

Председатель ЛДПР уверен, что подобная мера принесет пользу россиянам с низкими доходами.
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ЛДПРВладимир ЖириновскийРоссия
Популярные комментарии
все правильно!...нищих в стране становится все больше и больше - надо и о них нашим правителям немного позаботиться.
26 октября, 08:20
PwPra wda
8160100
Похоже война! Правительство против народа.
26 октября, 04:52
tolik.knyazev.1954
1145002
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