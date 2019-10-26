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РИА Новости

Microsoft получила военный контракт на десять миллиардов долларов

02:51 26.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Офис Microsoft на Манхэттене. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Компания Microsoft получила военный контракт суммой в 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, одним из главных претендентов на который был интернет-гигант Amazon, говорится в пресс-релизе Пентагона.
"Сегодня министерство обороны сделало еще один шаг вперед в реализации нашей "облачной" стратегии, заключив общецелевой коммерческий контракт на оказание "облачных" информационных услуг с Microsoft", - говорится в сообщении ведомства.
За бюджет Пентагона по этой статье боролись и крупные гражданские компании. В частности, Amazon, Microsoft, IBM, Oracle находились в числе претендентов на контракт в размере 10 миллиардов долларов за создание облачной инфраструктуры хранения данных. С другой стороны, Google в 2018 году объявила о решении выйти из этого тендера, а также не продлевать истекавший в 2019 году контракт на улучшение системы распознавания беспилотников, сославшись на этические соображения применительно к разработке искусственного интеллекта.
Штаб-квартира Министерства обороны США
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Microsoft CorporationМинистерство обороны СШАIBMТехнологииВ миреЭкономика
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