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РИА Новости

В российском посольстве дали оценку ситуации после освобождения Бутиной

02:32 26.10.2019 (обновлено: 08:58 26.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне считает, что все больше политиков в США понимают абсурдность обвинений против Марии Бутиной, говорится в заявлении посольства.
"Мария Бутина вылетела на Родину. Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний. Важно, что все больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против неё обвинений", - говорится в заявлении.
Мария Бутина
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Член палаты представителей республиканец Томас Масси заявил в пятницу, что Бутина была осуждена из-за "процветающей русофобии" в США.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение. В пятницу Бутина была депортирована из США после отбытия наказания и вылетела в Россию рейсом Майами-Москва.
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РоссияДело Марии Бутиной в СШАМария БутинаСШАВ мире
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