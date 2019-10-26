В российском посольстве дали оценку ситуации после освобождения Бутиной

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне считает, что все больше политиков в США понимают абсурдность обвинений против Марии Бутиной, говорится в заявлении посольства.

"Мария Бутина вылетела на Родину. Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний. Важно, что все больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против неё обвинений", - говорится в заявлении.

Член палаты представителей республиканец Томас Масси заявил в пятницу, что Бутина была осуждена из-за "процветающей русофобии" в США.

Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение. В пятницу Бутина была депортирована из США после отбытия наказания и вылетела в Россию рейсом Майами-Москва.