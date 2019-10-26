Пушков объяснил, почему Украине не следует уповать на США

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп озабочен предстоящими выборами главы государства в стране и его не беспокоит ситуация на Украине, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма раскритиковал "формулу Штайнмайера", заявив, что она "не приведет к миру в Донбассе".
"В Киеве вновь ставят под вопрос "формулу Штайнмайера" — на сей раз Кучма. Мол, это и абсурд, и капкан... Недавно Украина подписала формулу, затем стала ее искажать, а теперь и обличать", — отметил российский сенатор.
По словам Пушкова, Кучма надеется на Вашингтон в разрешении внутриукраинского конфликта, однако делает это зря.
"Отныне Кучма уповает на США. Напрасно: Трампу не до Украины, у него выборы на уме, не Донбасс", — заключил он.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД Федеративной Республики. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. Вслед за согласованием формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
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