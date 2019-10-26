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РИА Новости

Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой "домой" были лучше нынешних

02:21 26.10.2019
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп пожаловался главе Apple Тиму Куку в своем Twitter, что кнопка "домой" в прежних моделях iPhone внизу экрана была удобнее.
В новых iPhone этой кнопки нет, весь фронт смартфона занимает экран. Круглая кнопка внизу устройства исчезла, начиная с модели iPhone X. Последним телефоном от Apple c кнопкой на экране был iPhone 8, представленный осенью 2017 года.
"Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!" - написал Трамп.
Твит Трампа косвенно подтверждает, что он пользуется iPhone. Трампа уже критиковали политические противники за то, что он пользуется личным телефоном. С точки зрения критиков, это может позволить иностранным спецслужбам прослушивать звонки президента.
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Предшественник Трампа Барак Обама долгое время признавался, что спецслужбы не позволяют ему завести iPhone. Обама довольствовался морально устаревшим на тот момент телефоном Blackberry с проприетарной системой защиты. К концу своего президентства Обама все же получил в пользование iPhone, но большинство функций на нем были отключены спецслужбами.
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Дональд ТрампТим КукApple iPhoneСШАTwitterТехнологииВ мире
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