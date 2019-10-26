Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой "домой" были лучше нынешних

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп пожаловался главе Apple Тиму Куку в своем Президент США Дональд Трамп пожаловался главе Apple Тиму Куку в своем Twitter , что кнопка "домой" в прежних моделях iPhone внизу экрана была удобнее.

В новых iPhone этой кнопки нет, весь фронт смартфона занимает экран. Круглая кнопка внизу устройства исчезла, начиная с модели iPhone X. Последним телефоном от Apple c кнопкой на экране был iPhone 8, представленный осенью 2017 года.

"Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!" - написал Трамп.

Твит Трампа косвенно подтверждает, что он пользуется iPhone. Трампа уже критиковали политические противники за то, что он пользуется личным телефоном. С точки зрения критиков, это может позволить иностранным спецслужбам прослушивать звонки президента.