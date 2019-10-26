В центре Сантьяго собрались около миллиона митингующих, сообщила мэр города

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Число митингующих в центре Сантьяго составляет около миллиона человек, сообщила в Число митингующих в центре Сантьяго составляет около миллиона человек, сообщила в Twitter мэр столицы Чили Карла Рубилар.

"Чили переживает историческое событие. В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек... Нашей стране надо больше диалога и мирных маршей", - написала она.

Чилийцы планируют провести сегодня самую большую манифестацию в истории страны. Люди заняли не только площадь Бакедано (площадь Италии), но и близлежащие улицы. При этом в 23.00 (05.00 субботы мск) в Сантьяго начнется комендантский час.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.