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РИА Новости

В центре Сантьяго собрались около миллиона митингующих, сообщила мэр города

01:34 26.10.2019
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© Sputnik / Francisco BravoУчастники марша в центре Сантьяго, Чили
Участники марша в центре Сантьяго, Чили
© Sputnik / Francisco Bravo
Участники марша в центре Сантьяго, Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Число митингующих в центре Сантьяго составляет около миллиона человек, сообщила в Twitter мэр столицы Чили Карла Рубилар.
"Чили переживает историческое событие. В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек... Нашей стране надо больше диалога и мирных маршей", - написала она.
Чилийцы планируют провести сегодня самую большую манифестацию в истории страны. Люди заняли не только площадь Бакедано (площадь Италии), но и близлежащие улицы. При этом в 23.00 (05.00 субботы мск) в Сантьяго начнется комендантский час.
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.
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Поначалу мирные, акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, регулярно вводится комендантский час.
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