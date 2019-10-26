"Нафтогаз" сообщил об аресте 100 процентов акций "Южного потока"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Окружной суд Амстердама арестовал сто процентов акций компании South Stream Transport B. V., осуществляющей строительство морской части трубопровода "Турецкий поток", заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в Окружной суд Амстердама арестовал сто процентов акций компании South Stream Transport B. V., осуществляющей строительство морской части трубопровода "Турецкий поток", заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в фейсбуке

При этом в своей публикации он возмутился, что "никто об этом не пишет".

По словам Витренко, арест ценных бумаг произошел в связи с "рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче акций компании "Трансгаз Краснодар" за день до того, как судебные исполнители приступили к заморозке активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

Речь идет о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по российско-украинской тяжбе.

В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух государственных компаний по поводу контрактов на поставку и транзит голубого топлива, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

Однако "Газпром" обжаловал эти решения и потребовал полной отмены "транзитного вердикта". Украина, в свою очередь, предприняла попытку принудительно взыскать средства с российской компании. В разное время это затронуло активы "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.

Так, в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года суд арестовал принадлежащие российской компании ценные бумаги Blue Stream Pipeline Company B. V. (оператор газопровода "Голубой поток").

В сентябре того же года "Нафтогаз" ходатайствовал об исполнении решения стокгольмского арбитража по делу о транзите. Слушания назначили на декабрь.

В марте 2019 года арбитраж в Люксембурге выступил за исполнение стокгольмского решения по транзиту. "Газпром" подал апелляцию, однако летом ее отклонили.