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РИА Новости

"Нафтогаз" сообщил об аресте 100 процентов акций "Южного потока"

01:05 26.10.2019 (обновлено: 11:20 26.10.2019)
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© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока
© Фото : "Турецкий поток"
Символический сварной шов "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Окружной суд Амстердама арестовал сто процентов акций компании South Stream Transport B. V., осуществляющей строительство морской части трубопровода "Турецкий поток", заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в фейсбуке.
При этом в своей публикации он возмутился, что "никто об этом не пишет".
По словам Витренко, арест ценных бумаг произошел в связи с "рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче акций компании "Трансгаз Краснодар" за день до того, как судебные исполнители приступили к заморозке активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".
Речь идет о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по российско-украинской тяжбе.
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В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух государственных компаний по поводу контрактов на поставку и транзит голубого топлива, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
Однако "Газпром" обжаловал эти решения и потребовал полной отмены "транзитного вердикта". Украина, в свою очередь, предприняла попытку принудительно взыскать средства с российской компании. В разное время это затронуло активы "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.
Так, в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года суд арестовал принадлежащие российской компании ценные бумаги Blue Stream Pipeline Company B. V. (оператор газопровода "Голубой поток").
В сентябре того же года "Нафтогаз" ходатайствовал об исполнении решения стокгольмского арбитража по делу о транзите. Слушания назначили на декабрь.
В марте 2019 года арбитраж в Люксембурге выступил за исполнение стокгольмского решения по транзиту. "Газпром" подал апелляцию, однако летом ее отклонили.
В South Stream Transport B. V. прокомментировали ситуацию с арестом акций. Представители компании заверили, что это никак не повлияет на продолжение работ или эксплуатацию трубы, поскольку ценные бумаги все еще остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". Кроме того, в компании продолжают готовиться к первым поставкам голубого топлива через "Турецкий поток", которые должны состояться в конце этого года.
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981438135953
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Ситуация на УкраинеСтокгольмЮрий ВитренкоЮжный потокНафтогаз УкраиныГазпромНидерландыРоссияАмстердамВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Мы поставим газ в Африку а затем спишем долг. Из Африки американцы его отправят в Европу а деньги положат в карман. Нашим и Африканским вождям золотые унитазы, народу пальмовое масло и фестивали с чемпионатами.
26 октября, 01:32
Vbif Gjkn
139133098
Никогда не забуду определение суда, новаторство в юриспруденции: учитывая тяжёлое социально экономическое положение Украины.... Может, тоже пойти в суд и сказать, учитывая моё тяжёлое социально экономическое положение (деньги пропиты, в семье скандалы) пусть мне энергетики заплатят за потребленное мной электричество
26 октября, 06:56
Z1Zlydennemets 1
2980000
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