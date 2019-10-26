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РИА Новости
Туризм

Завтра в России и еще 105 странах РГО проведет Географический диктант

07:07 26.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОсень в Горном Алтае
Осень в Горном Алтае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Завтра в пятый раз пройдет Географический диктант, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).
Для участия в мероприятии зарегистрировано 5 753 площадки в России и еще в 105 странах. Акция пройдет на всех континентах за исключением Антарктиды, а центральной местом традиционно будет Шуваловский корпус Московского государственного университета (МГУ).
Известные ученые, спортсмены и общественные деятели напишут диктант именно там. Его проведет телеведущая Яна Чурикова.
Также проверить знания можно будет на корабле-музее "Крейсер Аврора", в Центре управления полетами, в Саяно-Шушенском, Кавказском и других заповедниках. Площадки организованы в школах, университетах, воинских частях и даже на нефтедобывающих платформах в Каспийском море.
Тест
Географический диктант от РГО (Русское географическое общество)
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Впервые вопросы переведены не только на английский, но и на французский языки. На площадке Российского духовно-культурного православного центра в Париже диктант напишут преподаватели и студенты Сорбоннского университета.
Разработан и специальный вариант для инвалидов по зрению. Слабовидящие смогут проверить знания на 234 площадках.
В 2019 году диктант разбит на две части. Первая — 10 простых вопросов, основанных на общеизвестных фактах. Вторая половина задания — 30 вопросов — более сложная. Чтобы справиться с ней, требуется не только эрудиция, но и образное, логическое мышление.
Задания разработаны специалистами интеллектуальной викторины "Своя игра" совместно с экспертами РГО.
В этом году вопросы диктанта озвучили режиссер Никита Михалков, музыкант Сергей Шнуров и телеведущая Мария Ситтель.
На всех площадках во всех странах акция начнется 27 октября в 12:00 по местному времени. С 14:00 этого же дня и до 14:00 31 октября (по московскому времени) можно будет написать онлайн-версию диктанта.
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