В Чили началась новая акция протеста

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.
Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.
Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.
Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.
Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.
Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.
Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.
Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.
Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.
Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.
Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.
Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.
Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.
В результате беспорядков погибли 18 человек.
В результате беспорядков погибли 18 человек.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.
К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.
Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.
Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.
Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.
Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.
Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.
Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.
Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.
В результате беспорядков погибли 18 человек.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.