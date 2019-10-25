В Чили началась новая акция протеста

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, против невысоких зарплат и против роста тарифов. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, регулярно вводится комендантский час.