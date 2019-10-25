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РИА Новости

Орешкин похвалил "Яндекс", обсуждая законопроект о значимых информресурсах

23:39 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Без таких компаний, как "Яндекс", у России нет будущего, поэтому власти должны искать баланс между безопасностью и интересами этих компаний, уверен министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами - это очевидно, понятно и бесспорно. Если такие компании будут испытывать проблемы, это означает, что будущее наше будет не настолько хорошим, как нам бы хотелось", - сказал министр в эфире РБК, отвечая на вопрос про законопроект о значимых информресурсах.
Офис компании Яндекс в Москве
16 октября, 21:00РИА Новости
В "Яндексе" предупредили о последствиях закона о значимых сайтах
Законопроект был внесен в Госдуму в конце июля депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным. Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законопроект относит к значимым информационным ресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group.
Орешкин напомнил, что вопросы безопасности применительно к таким крупным IT-компаниям в разных странах решаются по-разному. Например, Китай полностью отрезал свой рынок от западных сервисов. Глава Минэкономразвития заявил, что считает такой подход неправильным.
"В частности, "Яндекс" - единственный в мире поисковик, который конкурирует с Google абсолютно открыто, без каких-то барьеров, и эту конкуренцию не только выдерживает, но зачастую ее выигрывает. Без таких компаний будущего нет. Есть вопросы безопасности - но важно найти правильный баланс", - подчеркнул Орешкин.
Законопроект ранее подвергся критике со стороны и кабмина, и самой отрасли. Правительство РФ в своем отзыве на законопроект выразило готовность поддержать его при ряде доработок. В частности, кабмин предлагает ограничить иностранное владение не 20%, а 50% минус одной акцией. Также правительство предложило сформировать закрытый перечень четких, объективно измеримых критериев отнесения информационных ресурсов к "значимым" для исключения любого оценочного влияния и закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием таких ресурсов.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
10 октября, 20:03РИА Новости
В Госдуме рассказали о рисках законопроекта о значимых информресурсах
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Антон ГорелкинМаксим ОрешкинЯндексГосдума РФМинистерство экономического развития РФРоссияТехнологииЭкономика
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