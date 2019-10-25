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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны России рассказало о ситуации на северо-востоке Сирии

22:03 25.10.2019 (обновлено: 23:48 25.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПровинция Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии
Провинция Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Провинция Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На северо-востоке Сирии обстановка характеризуется как стабильная, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.
Генерал опроверг информацию о том, что в этом районе ситуация обострилась.
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"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности", — сказал Бакин.
По его словам, на линии соприкосновения с вооруженными силами Турции продолжается развертывание подразделений сирийской армии. Центр по примирению следит за ситуацией в этих районах.
Ранее сегодня российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы. Его протяженность в обе стороны превысила 210 километров.
Представители России помогают обеспечить безопасность населения и поддерживать правопорядок. Также полиция содействует выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы.
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Ситуация в Сирии

Девятого октября Турция начала на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. За два дня до этого президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из северной части страны.
Курды после этого обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии турецким силам. Правительственные войска Сирии стянули к северным рубежам, они заняла несколько городов, ранее подконтрольных курдам, в частности, впервые за пять лет вошла в Ракку.
Семнадцатого октября Турция по договоренности с США приостановила операцию, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели в Сочи шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
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