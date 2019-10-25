Минобороны России рассказало о ситуации на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На северо-востоке Сирии обстановка характеризуется как стабильная, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.

Генерал опроверг информацию о том, что в этом районе ситуация обострилась.

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности", — сказал Бакин.

По его словам, на линии соприкосновения с вооруженными силами Турции продолжается развертывание подразделений сирийской армии. Центр по примирению следит за ситуацией в этих районах.

Ранее сегодня российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы. Его протяженность в обе стороны превысила 210 километров.

Представители России помогают обеспечить безопасность населения и поддерживать правопорядок. Также полиция содействует выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы.

Ситуация в Сирии

Девятого октября Турция начала на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. За два дня до этого президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из северной части страны.

Курды после этого обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии турецким силам. Правительственные войска Сирии стянули к северным рубежам, они заняла несколько городов, ранее подконтрольных курдам, в частности, впервые за пять лет вошла в Ракку.

Семнадцатого октября Турция по договоренности с США приостановила операцию, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.