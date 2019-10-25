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РИА Новости
Война в Сирии

Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией

19:12 25.10.2019 (обновлено: 20:21 25.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции России на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции России на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции России на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что протяженность маршрута в обе стороны превысила 210 километров.
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Ранее Минобороны сообщило, что в Сирию направили 300 военных полицейских из Чечни.
Патрулирование проводится в соответствии с меморандумом, подписанным 22 октября в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В частности, представители России помогают обеспечить безопасность населения и поддерживать правопорядок.
Также полиция содействует выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы.
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Ситуация в Сирии

Турция 9 октября начала на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. За два дня до этого президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с севера Арабской Республики.
После этого курды обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии туркам. Сирийскую армию стянули к северным рубежам, она заняла несколько городов, ранее подконтрольных курдам, в том числе впервые за пять лет вошла в Ракку.
Семнадцатого октября Анкара по договоренности с Вашингтоном приостановила операцию, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
А 22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Россия прибавилась границами, но не приросла территорией.
25 октября, 19:32
Муля не нервируй
320222001
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