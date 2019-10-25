Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией

Бронеавтомобили военной полиции России на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии

Бронеавтомобили военной полиции России на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что протяженность маршрута в обе стороны превысила 210 километров.

Ранее Минобороны сообщило, что в Сирию направили 300 военных полицейских из Чечни.

Патрулирование проводится в соответствии с меморандумом, подписанным 22 октября в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В частности, представители России помогают обеспечить безопасность населения и поддерживать правопорядок.

Также полиция содействует выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы.

Ситуация в Сирии

Турция 9 октября начала на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. За два дня до этого президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с севера Арабской Республики.

После этого курды обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии туркам. Сирийскую армию стянули к северным рубежам, она заняла несколько городов, ранее подконтрольных курдам, в том числе впервые за пять лет вошла в Ракку.

Семнадцатого октября Анкара по договоренности с Вашингтоном приостановила операцию, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.