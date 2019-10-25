Подозреваемый в растрате госсредств экс-депутат Рады вышел из СИЗО

В мае правоохранители задержали экс-командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова по подозрению в присвоении 81,6 миллиона гривен (3 миллиона долларов). По версии следствия, в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части в центре Киева, на Печерске, возведут жилой комплекс, где Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест. Однако в 2016-2017 годах стороны заключили допсоглашения, в которых Нацгвардия отказалась от жилья в центре украинской столицы в пользу 65 квартир в доме застройщика на окраине Киева. Суд арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины на 2 месяца с залогом в почти 200 тысяч долларов. Позже адвокат Игорь Мороз сообщил, что за Аллерова был внесен залог.