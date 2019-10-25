Подозреваемый в растрате госсредств экс-депутат Рады вышел из СИЗО

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Максим Микитась (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемый в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии, вышел из СИЗО, сообщили в в пятницу пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.
Ранее семья и друзья экс-депутата внесли за него залог в размере 80 миллионов гривен (около 3,2 миллиона долларов). Микитась был арестован Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда 22 октября.
"Микитась вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет", - цитирует сособщение пресс-службы агентство "РБК-Украина".
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Микитася в октябре. Суд избрал меру пресечения в виде залога в 5,5 миллиона гривен (220,9 тысячи долларов), который позже был внесен.
В мае правоохранители задержали экс-командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова по подозрению в присвоении 81,6 миллиона гривен (3 миллиона долларов). По версии следствия, в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части в центре Киева, на Печерске, возведут жилой комплекс, где Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест. Однако в 2016-2017 годах стороны заключили допсоглашения, в которых Нацгвардия отказалась от жилья в центре украинской столицы в пользу 65 квартир в доме застройщика на окраине Киева. Суд арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины на 2 месяца с залогом в почти 200 тысяч долларов. Позже адвокат Игорь Мороз сообщил, что за Аллерова был внесен залог.