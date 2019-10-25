В Чили здание национального конгресса эвакуировали из-за беспорядков

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 окт - РИА Новости. Здание национального конгресса Чили эвакуировали, после того как несколько протестующих пытались прорваться внутрь, сообщает телеканал 2 Здание национального конгресса Чили эвакуировали, после того как несколько протестующих пытались прорваться внутрь, сообщает телеканал 2 4 Horas

В пятницу группа людей устроила беспорядки у здания, службы безопасности перекрыли все входы.

Однако затем было принято решение вывести всех из конгресса и приостановить работу.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.

Власти Чили предложили ряд мер, чтобы немного успокоить население, пообещав направить 1,2 миллиарда долларов на решение социальных проблем. Но, по мнению жителей Сантьяго, с которыми удалось поговорить РИА Новости, этого мало.