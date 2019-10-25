СМИ сообщили о задержании заммэра Днепра в харьковском аэропорту

Лысенко находился в розыске по статьям "присвоение, растрата имущества областное завладение служебным положением" и "служебный подлог". Его и других чиновников горсовета Днеправ подозревают в растрате почти 640 тысяч долларов при паспортизации улиц города. Кроме того, Лысенко и его заместитель также подозреваются в хищении 1,2 миллиона долларов бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре. Ранее они были объявлены в розыск.