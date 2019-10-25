Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T21:25Z
https://ria.ru/20191025/1560240711.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/23157/82/231578274_0:154:3011:1848_1036x0_80_0_0_c6df45ee00844457c157dc0a27530561.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о задержании заммэра Днепра в харьковском аэропорту

21:25 25.10.2019
425
© РИА Новости / Игорь Чекачков / Перейти в фотобанкТерминал аэропорта в Харькове
Терминал аэропорта в Харькове
© РИА Новости / Игорь Чекачков
Перейти в фотобанк
Терминал аэропорта в Харькове. Архивное фото
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали в аэропорту Харькова мужчину, находившегося в розыске, сообщило Восточное региональное управление Госпогранслужбы, по данным источника издания "Информатор" в Госпогранслужбе, задержанным оказался заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, подозреваемый в растрате более 1,8 млн долларов.
"Во время проверки документов одного из пассажиров, который прибыл рейсом из Стамбула, правоохранители установили, что он находится в розыске на территории Украины, - говорится в сообщении Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
Сессия Европарламента
10 октября, 02:02РИА Новости
Евродепутат попытался оправдать коррупцию на Украине российским влиянием
"По данным от нашего источника в Госпогранслужбе Украины, задержали заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко", - сообщило издание "Информатор".
Лысенко находился в розыске по статьям "присвоение, растрата имущества областное завладение служебным положением" и "служебный подлог". Его и других чиновников горсовета Днеправ подозревают в растрате почти 640 тысяч долларов при паспортизации улиц города. Кроме того, Лысенко и его заместитель также подозреваются в хищении 1,2 миллиона долларов бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре. Ранее они были объявлены в розыск.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр. Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сей день.
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
23 октября, 12:27РИА Новости
Депутат Рады обвинил Порошенко в получении взятки в 150 миллионов долларов
180100
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеДнепр (город)Борис ФилатовМихаил ЛысенкоВладимир ЗеленскийХарьковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Максим Микитась
Подозреваемый в растрате госсредств экс-депутат Рады вышел из СИЗО
РИА
Новости
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
МИД России и Дании обсудили пути активизации сотрудничества
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Задержанного в Пулково американца выдворили из России по решению суда
Лента
новостей
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
В Британии задержали четвертого подозреваемого по делу о гибели 39 человек
Мэр Киева Виталий Кличко
Депутаты горсовета Киева попросили Зеленского уволить Кличко
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток, 19 ноября 2018 года
Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций судом Амстердама
Алексей Диденко
Депутат от ЛДПР назвал ситуацию с вызовом в киевский суд комедией
Виктор Медведчук
Медведчук назвал проверку депутатов Рады на полиграфе "продолжением цирка"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Безобразие происходит!: Попов выгнал из студии украинского эксперта
"Безобразие происходит!": Попов выгнал из студии украинского эксперта
Коридор в поликлинике
Топ-менеджер "Альфа-Капитала" уволился после обвинений в домашнем насилии
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Попов прокомментировал инцидент с выгнанным из студии украинским экспертом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании
11:21В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
11:07Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
10:49Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной
10:36Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
10:35ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
10:31В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
10:29В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе
10:28США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*
10:25Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
10:20США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
10:18Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК
10:16В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
10:12В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
10:09Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
10:05Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ
09:49Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве
09:47В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
09:42Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Лента новостейМолния