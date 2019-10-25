СМИ сообщили о задержании заммэра Днепра в харьковском аэропорту

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали в аэропорту Харькова мужчину, находившегося в розыске, сообщило Восточное региональное управление Госпогранслужбы, по данным источника издания "Информатор" в Госпогранслужбе, задержанным оказался заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, подозреваемый в растрате более 1,8 млн долларов.
"Во время проверки документов одного из пассажиров, который прибыл рейсом из Стамбула, правоохранители установили, что он находится в розыске на территории Украины, - говорится в сообщении Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
"По данным от нашего источника в Госпогранслужбе Украины, задержали заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко", - сообщило издание "Информатор".
Лысенко находился в розыске по статьям "присвоение, растрата имущества областное завладение служебным положением" и "служебный подлог". Его и других чиновников горсовета Днеправ подозревают в растрате почти 640 тысяч долларов при паспортизации улиц города. Кроме того, Лысенко и его заместитель также подозреваются в хищении 1,2 миллиона долларов бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре. Ранее они были объявлены в розыск.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр. Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сей день.