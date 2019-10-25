Депутат от ЛДПР назвал ситуацию с вызовом в киевский суд комедией

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, глава думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко назвал ситуацию с возбуждением на Украине уголовного дела в отношении него и коллег по фракции за поддержку ДНР и ЛНР очередной кинокомедией.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева 1 ноября начнет рассмотрение дела против депутата Госдумы РФ и главы ЛДПР Владимира Жириновского, а также парламентариев Михаила Дегтярева и Алексея Диденко. В документе говорится, что судебное заседание состоится 1 ноября в 9.15 (10.15 мск) в помещении Шевченковского районного суда. Отмечается, что в случае неявки обвиняемых в суд данная повестка считается надлежащим уведомлением, а уголовное дело будет осуществляться при отсутствии обвиняемых в порядке специального судебного производства.

"Нас специально никто не приглашал, об этих эпизодах известно только из прессы, по крайней мере, я узнал. Какие-то повестки, оповещения ни почтой, ни электронной почтой, ни в соцсетях до нас эта информация не доводилась", - рассказал Диденко РИА Новости.

Говоря о содержательной стороне этого дела, парламентарий сообщил, что материалы по судопроизводству присылали где-то полтора года назад, но "материалами это сложно назвать, поскольку это сборище пресс-релизов и информации из электронных СМИ", что точно не соответствует никаким международным стандартам уголовного законодательства.

"Поэтому это очередная кинокомедия, которой занимается украинское судопроизводство. Разумеется, всерьез к этому относиться мы не можем", - добавил собеседник агентства.

Диденко подчеркнул, что он и его коллеги - Владимир Жириновский и Михаил Дегтярев - находятся в санкционных списках Украины и прибыть в страну не могут, "даже при всем желании".

"Однако есть варианты, при которых мы, конечно, готовы прибыть в Шевченковский район города Киева - в сопровождении нашей десантной дивизии, и с удовольствием дадим показания", - добавил парламентарий.

Дегтярев, в свою очередь, выразил удивление в связи с тем, "что и при новом президенте эта тема вновь муссируется".

"Нас обвинять не в чем. Мы собирали и собираем гуманитарную помощь детям Донбасса. В самый горячий период 2014 года мы активно поставляли детские игрушки, медикаменты, продукты питания и другие средства первой необходимости в Донецк и Луганск. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать простой народ ДНР и ЛНР", - сказал Дегтярев РИА Новости.

Он назвал расследование уголовного дела и его судебное рассмотрение судилищем, которое не имеет ничего общего с правосудием.

"Это политический процесс, и мы его не признаем. Весь процесс над руководителем парламентской фракции в Государственной думе и двумя председателями комитетов - лишнее подтверждение того, что Украина встала на путь запугивания политических оппонентов и преследования иностранных политиков по надуманным мотивам. Это еще один сигнал о том, что украинская сторона ни о каком урегулировании конфликта на юго-востоке Украины даже не размышляет", - заключил политик.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила дело против Жириновского по подозрению в "финансировании терроризма". Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение заочного досудебного расследования в отношении Жириновского и депутатов Госдумы РФ. По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.