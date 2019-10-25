Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T20:54Z
https://ria.ru/20191025/1560240241.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150530/56/1505305615_0:196:2642:1682_1036x0_80_0_0_2bc1c6d088b6c8c12b98798af83350b1.jpg
РИА Новости

Депутат от ЛДПР назвал ситуацию с вызовом в киевский суд комедией

20:54 25.10.2019
563
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Диденко
Алексей Диденко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Алексей Диденко. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, глава думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко назвал ситуацию с возбуждением на Украине уголовного дела в отношении него и коллег по фракции за поддержку ДНР и ЛНР очередной кинокомедией.
Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева 1 ноября начнет рассмотрение дела против депутата Госдумы РФ и главы ЛДПР Владимира Жириновского, а также парламентариев Михаила Дегтярева и Алексея Диденко. В документе говорится, что судебное заседание состоится 1 ноября в 9.15 (10.15 мск) в помещении Шевченковского районного суда. Отмечается, что в случае неявки обвиняемых в суд данная повестка считается надлежащим уведомлением, а уголовное дело будет осуществляться при отсутствии обвиняемых в порядке специального судебного производства.
Жители Донецка возле дома после обстрела со стороны украинских силовиков
13 октября, 08:00РИА Новости
"Зачем нам этот Донбасс": на Украине предлагают отсечь опасный регион
"Нас специально никто не приглашал, об этих эпизодах известно только из прессы, по крайней мере, я узнал. Какие-то повестки, оповещения ни почтой, ни электронной почтой, ни в соцсетях до нас эта информация не доводилась", - рассказал Диденко РИА Новости.
Говоря о содержательной стороне этого дела, парламентарий сообщил, что материалы по судопроизводству присылали где-то полтора года назад, но "материалами это сложно назвать, поскольку это сборище пресс-релизов и информации из электронных СМИ", что точно не соответствует никаким международным стандартам уголовного законодательства.
"Поэтому это очередная кинокомедия, которой занимается украинское судопроизводство. Разумеется, всерьез к этому относиться мы не можем", - добавил собеседник агентства.
Диденко подчеркнул, что он и его коллеги - Владимир Жириновский и Михаил Дегтярев - находятся в санкционных списках Украины и прибыть в страну не могут, "даже при всем желании".
"Однако есть варианты, при которых мы, конечно, готовы прибыть в Шевченковский район города Киева - в сопровождении нашей десантной дивизии, и с удовольствием дадим показания", - добавил парламентарий.
Дегтярев, в свою очередь, выразил удивление в связи с тем, "что и при новом президенте эта тема вновь муссируется".
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Вчера, 18:07РИА Новости
Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в Донбассе
"Нас обвинять не в чем. Мы собирали и собираем гуманитарную помощь детям Донбасса. В самый горячий период 2014 года мы активно поставляли детские игрушки, медикаменты, продукты питания и другие средства первой необходимости в Донецк и Луганск. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать простой народ ДНР и ЛНР", - сказал Дегтярев РИА Новости.
Он назвал расследование уголовного дела и его судебное рассмотрение судилищем, которое не имеет ничего общего с правосудием.
"Это политический процесс, и мы его не признаем. Весь процесс над руководителем парламентской фракции в Государственной думе и двумя председателями комитетов - лишнее подтверждение того, что Украина встала на путь запугивания политических оппонентов и преследования иностранных политиков по надуманным мотивам. Это еще один сигнал о том, что украинская сторона ни о каком урегулировании конфликта на юго-востоке Украины даже не размышляет", - заключил политик.
Ранее Генпрокуратура Украины возбудила дело против Жириновского по подозрению в "финансировании терроризма". Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение заочного досудебного расследования в отношении Жириновского и депутатов Госдумы РФ. По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.
Народная милиция ЛНР
Вчера, 11:06РИА Новости
В ЛНР сбили беспилотник с неизвестным веществом на борту
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
15111000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРАлексей Диденко (политик)Донецкая Народная РеспубликаВладимир ЖириновскийЛуганскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Задержанного в Пулково американца выдворили из России по решению суда
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита Россия - Африка президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время совместного заявления для прессы
В ЕС объяснили, чего ждут от итогов саммита "Россия — Африка"
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в Донбассе
Народная милиция ЛНР
В ЛНР сбили беспилотник с неизвестным веществом на борту
Лента
новостей
Мэр Киева Виталий Кличко
Депутаты горсовета Киева попросили Зеленского уволить Кличко
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток, 19 ноября 2018 года
Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций судом Амстердама
Здание МИД России
Захарова прокомментировала протест Киева из-за доставки гумпомощи Донбассу
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
МИД России и Дании обсудили пути активизации сотрудничества
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
В Британии задержали четвертого подозреваемого по делу о гибели 39 человек
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО
Безобразие происходит!: Попов выгнал из студии украинского эксперта
"Безобразие происходит!": Попов выгнал из студии украинского эксперта
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская оценила готовность Киева к переговорам по Крыму
Военнослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов Кубок моря-2017 и Морской десант-2017 во Владивостоке
Венесуэльские военные перехватили дрон на крупном нефтяном объекте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании
11:21В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
11:07Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
10:49Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной
10:36Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
10:35ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
10:31В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
10:29В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе
10:28США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*
10:25Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
10:20США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
10:18Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК
10:16В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
10:12В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
10:09Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
10:05Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ
09:49Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве
09:47В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
09:42Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Лента новостейМолния