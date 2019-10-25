Депутаты горсовета Киева попросили Зеленского уволить Кличко

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Депутаты Киевского горсовета обратились к президенту Украины, премьеру и спикеру Верховной рады с письмом, в котором просят уволить мэра Виталия Кличко с его второй должности - главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) и назначить внеочередные выборы депутатов горсовета.

"Рассмотреть представление кабинета министров Украины от 4 сентября 2019 об увольнении Кличко В. В. с должности председателя Киевской городской государственной администрации и принять соответствующее решение", - говорится в тексте открытого письма, опубликованного депутатом горсовета Сергеем Гусовским в Facebook

Кроме того, депутаты просят на ближайшем заседании профильного комитета парламента рассмотреть вопрос роспуска Киевсовета нынешнего созыва и назначить внеочередные выборы в горсовет.

Также депутаты просят "принять меры относительно ликвидации коррупционного консенсуса в управлении столицей Украины".

Парламент Украины на заседании 3 октября принял в первом чтении новую редакцию законопроекта, которым предлагается разделить должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации. Документ еще должен пройти второе чтение. Кличко считает, что законопроект о столице должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии и пройти общественное обсуждение.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента с представлением на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава КГГА является одновременно мэром украинской столицы.