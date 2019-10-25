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РИА Новости

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

19:50 25.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Две школьницы во Владимире за час совершили пять нападений – на ребенка и четырех взрослых женщин, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.
Ранее следствие сообщало, что утром 26 сентября пьяные девушки 15 и 16 лет во Владимире напали на идущую в школу девочку. Одна из напавших схватила ребенка за волосы, бросила на асфальт, а затем у девочки отобрали деньги и телефон. Нападавших задержали по "горячим следам".
Полицейский автомобиль
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"Отрабатывались иные эпизоды противоправных действий несовершеннолетних, совершенных утром того же дня. Установлено, что в течение часа, с 7 до 8 утра, они напали еще на четверых человек, совершив попытку хищения имущества граждан. Нападали на женщин, старались вырвать из их рук сумку, где находились дорогие телефоны и денежные средства", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору, в двух случаях - сопряженное с насилием.
"Из материалов дела следует, что 15-летняя подозреваемая являлась воспитанницей одного из детских домов региона, куда была помещена после смерти отца, оставшись сиротой, 16 раз самовольно уходила из учреждения, склонна к девиантному поведению, трудно поддается воспитанию, состоит на учетах в органах системы профилактики", - сообщает следствие.
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Эту девушку арестовали. Вторая, как информирует следствие, воспитывается в неполной семье, ее передали под контроль органов системы профилактики.
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Следственный комитет РФВладимирПроисшествия
Популярные комментарии
Да, это как раз и есть демократия - пьяные школьницы с утра пораньше демократизировали тех кто не как они (пьяные) с утра пораньше.
25 октября, 20:54
МММоё Мнение
1440016
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25 октября, 20:25
vvab6
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