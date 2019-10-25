Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Две школьницы во Владимире за час совершили пять нападений – на ребенка и четырех взрослых женщин, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.

Ранее следствие сообщало, что утром 26 сентября пьяные девушки 15 и 16 лет во Владимире напали на идущую в школу девочку. Одна из напавших схватила ребенка за волосы, бросила на асфальт, а затем у девочки отобрали деньги и телефон. Нападавших задержали по "горячим следам".

"Отрабатывались иные эпизоды противоправных действий несовершеннолетних, совершенных утром того же дня. Установлено, что в течение часа, с 7 до 8 утра, они напали еще на четверых человек, совершив попытку хищения имущества граждан. Нападали на женщин, старались вырвать из их рук сумку, где находились дорогие телефоны и денежные средства", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору, в двух случаях - сопряженное с насилием.

"Из материалов дела следует, что 15-летняя подозреваемая являлась воспитанницей одного из детских домов региона, куда была помещена после смерти отца, оставшись сиротой, 16 раз самовольно уходила из учреждения, склонна к девиантному поведению, трудно поддается воспитанию, состоит на учетах в органах системы профилактики", - сообщает следствие.