Бангладеш готов отдать приоритет российским компаниям при строительстве АЭС

"Мы открыты для мирного использования атомной энергии, и мы начали одну (АЭС) и хотели бы иметь больше энергии, поскольку мы страна, испытывающая нехватку энергоресурсов. Атомная энергия дешевая. Поэтому… мы бы хотели иметь вторую атомную электростанцию. У нас хорошие взаимоотношения с Россией, и они предлагают отличные договоренности в отношении ядерных отходов, они заберут их обратно. Мы объявим международный тендер и выберем любой из наилучших представленных нам вариантов", - заявил Момен.