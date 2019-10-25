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РИА Новости

Бангладеш готов отдать приоритет российским компаниям при строительстве АЭС

19:43 25.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Бангладеша Абдулкалам Абдул Момен
Министр иностранных дел Бангладеша Абдулкалам Абдул Момен
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БАКУ, 25 окт - РИА Новости. Бангладеш хотел бы построить вторую атомную электростанцию в стране и готов отдать приоритет российским компаниям при объявлении международного тендера, сообщил РИА Новости министр иностранных дел страны Абул Калам Абдул Момен в ходе саммита Движения неприсоединения в Баку.
"Конечно, они будут первыми", - заявил министр, отвечая на вопрос о возможном приглашении российских компаний к участию.

"Мы открыты для мирного использования атомной энергии, и мы начали одну (АЭС) и хотели бы иметь больше энергии, поскольку мы страна, испытывающая нехватку энергоресурсов. Атомная энергия дешевая. Поэтому… мы бы хотели иметь вторую атомную электростанцию. У нас хорошие взаимоотношения с Россией, и они предлагают отличные договоренности в отношении ядерных отходов, они заберут их обратно. Мы объявим международный тендер и выберем любой из наилучших представленных нам вариантов", - заявил Момен.

Ранее руководитель главного административно-финансового управления проекта по сооружению атомной станции Алак Чакраборти сообщил РИА Новости, что эксплуатация первой в Бангладеш АЭС "Руппур", которая будет построена с участием России, начнется по графику в 2023 году.
Министр иностранных дел Бангладеша Абдулкалам Абдул Момен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 29 апреля 2019
29 апреля, 12:36РИА Новости
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АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года, второго энергоблока - 14 июля 2018 года.
Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в столице Азербайджана. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках. Среди почетных гостей президенты Ирана, Кубы, Венесуэлы и Туркменистана, а всего свое участие подтвердили 158 стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бангладеша Абдулкалам Абдул Момен на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
30 апреля, 20:45РИА Новости
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БангладешДвижение неприсоединенияРоссияВ мире
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