КПРФ предложила вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Фракция КПРФ подготовила проект постановления Госдумы, в котором предложила президенту РФ Владимиру Путину принять меры по снятию моратория на смертную казнь, следует из электронной базы данных ГД.

"Государственная дума просит Вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять меры по возобновлению практики назначения и применения наказания в виде смертной казни в России в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации", - говорится в проекте обращения Думы.

Как отмечается в документе, в соответствии со статьей 20 Конституции Российской Федерации, смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

КПРФ отмечает, что Уголовный кодекс РФ предусматривает смертную казнь как один из видов наказания за следующие преступления: убийство с отягчающими обстоятельствами, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, геноцид.