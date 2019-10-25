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РИА Новости

В Петербурге арестовали участника ДТП на пешеходном переходе

19:38 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу Сухбатулло Киргизбаева, который был за рулем автомобиля, ставшего причиной аварии на пешеходном переходе на Обводном канале, где пострадало восемь человек, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
"Сухбатулло Киргизбаев, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения", повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) заключён под стражу сроком по 23.01.2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Вчера, 18:48РИА Новости
В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
Ранее сообщалось, что водитель Volkswagen Polo задержан в рамках уголовного дела о ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали восемь человек.
ДТП произошло в среду около 11.40 мск на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с автомобилем Renault, после столкновения Renault сбил людей на пешеходном переходе. Сообщалось, что пострадали семь пешеходов, а также водитель Renault. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
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