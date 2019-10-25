В Петербурге арестовали участника ДТП на пешеходном переходе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу Сухбатулло Киргизбаева, который был за рулем автомобиля, ставшего причиной аварии на пешеходном переходе на Обводном канале, где пострадало восемь человек, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

"Сухбатулло Киргизбаев, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения", повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) заключён под стражу сроком по 23.01.2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что водитель Volkswagen Polo задержан в рамках уголовного дела о ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали восемь человек.