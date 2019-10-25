В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимир Борох погиб при перестрелке в Харькове, сообщил его адвокат Святослав Пархоменко.

Полиция Харьковской области в пятницу сообщила, что возле супермаркета в Харькове произошла стрельба, при которой один человек погиб, второй ранен. Еще один участник стрельбы, увидев преследовавших его полицейских, взорвал гранату и погиб.

"Его (Бороха. — Прим. ред.) задерживали вместе с Лосем и допрашивали в качестве свидетеля. Александр Лось — это мой клиент, который находится под стражей как человек, который якобы следил за Вороненковым", — цитирует Пархоменко агентство "Лига.net".

По его словам, Борох в деле Вороненкова имел официальный статус свидетеля. Он должен был выступить в суде.

Адвокат считает, что произошедшая перестрелка связана с делом Вороненкова.