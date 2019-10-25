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РИА Новости

В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

19:07 25.10.2019 (обновлено: 20:54 25.10.2019)
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Автомобиль полиции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимир Борох погиб при перестрелке в Харькове, сообщил его адвокат Святослав Пархоменко.
Полиция Харьковской области в пятницу сообщила, что возле супермаркета в Харькове произошла стрельба, при которой один человек погиб, второй ранен. Еще один участник стрельбы, увидев преследовавших его полицейских, взорвал гранату и погиб.

"Его (Бороха. — Прим. ред.) задерживали вместе с Лосем и допрашивали в качестве свидетеля. Александр Лось — это мой клиент, который находится под стражей как человек, который якобы следил за Вороненковым", — цитирует Пархоменко агентство "Лига.net".

По его словам, Борох в деле Вороненкова имел официальный статус свидетеля. Он должен был выступить в суде.
Адвокат считает, что произошедшая перестрелка связана с делом Вороненкова.
Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком был Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое. В октябре 2019 года агентство "Украинские новости" передало, что Печерский районный суд Киева снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова в Киеве.
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