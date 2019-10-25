В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что в Нур-Султане не видят развития взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе, препятствуют этому административные барьеры.

"К сожалению, мы не видим динамики развития взаимной торговли по итогам периода этого года. Данная тенденция вызывает обеспокоенность. Развитию взаимной торговли препятствуют административные барьеры на внутреннем рынке ЕАЭС", - сказал он заседания Евразийского межправительственного совета.