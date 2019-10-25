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РИА Новости

В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС

19:04 25.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что в Нур-Султане не видят развития взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе, препятствуют этому административные барьеры.
"К сожалению, мы не видим динамики развития взаимной торговли по итогам периода этого года. Данная тенденция вызывает обеспокоенность. Развитию взаимной торговли препятствуют административные барьеры на внутреннем рынке ЕАЭС", - сказал он заседания Евразийского межправительственного совета.
По его словам, комплексное устранение барьеров является приоритетной задачей.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
Вчера, 18:21РИА Новости
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Нур-СултанАскар МаминЕвразийский экономический союзРоссияКазахстанЭкономика
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