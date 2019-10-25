В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона

МОНТЕВИДЕО, 25 окт - РИА Новости. Уругвайский суд заменил меру пресечения для гражданина России, обвиняемого в сокрытии данных о побеге итальянского наркобарона Рокко Морабито в июне этого года, с заключения под стражу на домашний арест, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Паола Витале.

"За день до истечения срока (заключения под стражу - ред.) у нас было слушание, 7 октября, и мы смогли заменить заключение под стражу на полный домашний арест на 60 дней с устройством слежения", - сообщила Витале.

Адвокат при этом добавила, что расследование и судебный процесс по делу ее подзащитного продолжаются.

В июле этого года стало известно, что 59-летний россиянин по имени Сергей был отправлен в предварительное заключение на 90 дней по обвинению в сокрытии данных о побеге Морабито в июне. Согласно решению суда, еще два гражданина РФ, задержанные 11 июля в результате обыска в принадлежащем им кафе-пиццерии в Монтевидео, остались на свободе, но расследование против них продолжается. Одна из них – женщина.

Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, россиянин якобы знал Морабито несколько лет, познакомившись с ним на одном из курортов в Уругвае, где у гражданина России был ресторан, который посещал итальянец и его семья. После задержания Морабито россиянин не прекратил с ним контакты, посещал его в тюрьме и даже приносил ему еду и предметы первой необходимости.

Позже адвокат россиянина Паола Витале сообщила, что задержанный признал, что оказывал помощь в организации побега итальянского наркобарона Рокко Морабито, но не по своей воле. По словам адвоката, в ходе состоявшегося судебного заседания россиянин заявил, что ему и его семье угрожали.

Морабито, самый разыскиваемый член итальянской мафиозной организации "Ндрангета", который скрывался от правосудия более 20 лет, был задержан в Уругвае в 2017 году и с тех пор ждал экстрадиции в Италию. В конце июня этого года он совершил побег.

Морабито разыскивался Интерполом с 1995 года по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. В 1992 и 1993 годах один из главарей "Ндрангеты" пытался переправить в Италию более тонны кокаина. Более 13 лет он проживал в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиции удалось выйти на его след, после того как Морабито неосторожно написал дочери в колледж, использовав свое настоящее имя.