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РИА Новости

В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона

19:03 25.10.2019
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
МОНТЕВИДЕО, 25 окт - РИА Новости. Уругвайский суд заменил меру пресечения для гражданина России, обвиняемого в сокрытии данных о побеге итальянского наркобарона Рокко Морабито в июне этого года, с заключения под стражу на домашний арест, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Паола Витале.
"За день до истечения срока (заключения под стражу - ред.) у нас было слушание, 7 октября, и мы смогли заменить заключение под стражу на полный домашний арест на 60 дней с устройством слежения", - сообщила Витале.
Адвокат при этом добавила, что расследование и судебный процесс по делу ее подзащитного продолжаются.
В июле этого года стало известно, что 59-летний россиянин по имени Сергей был отправлен в предварительное заключение на 90 дней по обвинению в сокрытии данных о побеге Морабито в июне. Согласно решению суда, еще два гражданина РФ, задержанные 11 июля в результате обыска в принадлежащем им кафе-пиццерии в Монтевидео, остались на свободе, но расследование против них продолжается. Одна из них – женщина.
Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, россиянин якобы знал Морабито несколько лет, познакомившись с ним на одном из курортов в Уругвае, где у гражданина России был ресторан, который посещал итальянец и его семья. После задержания Морабито россиянин не прекратил с ним контакты, посещал его в тюрьме и даже приносил ему еду и предметы первой необходимости.
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Позже адвокат россиянина Паола Витале сообщила, что задержанный признал, что оказывал помощь в организации побега итальянского наркобарона Рокко Морабито, но не по своей воле. По словам адвоката, в ходе состоявшегося судебного заседания россиянин заявил, что ему и его семье угрожали.
Морабито, самый разыскиваемый член итальянской мафиозной организации "Ндрангета", который скрывался от правосудия более 20 лет, был задержан в Уругвае в 2017 году и с тех пор ждал экстрадиции в Италию. В конце июня этого года он совершил побег.
Морабито разыскивался Интерполом с 1995 года по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. В 1992 и 1993 годах один из главарей "Ндрангеты" пытался переправить в Италию более тонны кокаина. Более 13 лет он проживал в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиции удалось выйти на его след, после того как Морабито неосторожно написал дочери в колледж, использовав свое настоящее имя.
При задержании у "кокаинового короля" были конфискованы пистолет, 13 мобильных телефонов и более десятка банковских карт.
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