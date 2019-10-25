Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций судом Амстердама

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.

В компании, которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток", подчеркнули, что это никак не повлияет на продолжение работ или эксплуатацию трубы.

"Акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". На данный момент мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года", — отметили в South Stream Transport.

Ранее о решении амстердамского суда сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он пояснил, что арест бумаг связан с тем, что их передали компании "Трансгаз Краснодар" за один день до начала заморозки активов "Газпрома" в Нидерландах по иску украинской компании.

В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" решения обжаловал, а также потребовал полной отмены "транзитного" вердикта. Вместе с тем Украина попыталась принудительно взыскать с него эти средства. В разное время это коснулось активов компании в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.

В частности, в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года суд наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B. V. (оператор газопровода "Голубой поток"), а также на погашение долгов перед "Газпромом".

А в сентябре 2018 года "Нафтогаз" подал ходатайство об исполнении решения арбитража Стокгольма по делу о транзите. Слушания назначены на декабрь.