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РИА Новости

Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций судом Амстердама

18:50 25.10.2019 (обновлено: 22:03 25.10.2019)
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© Фото : TurkStreamЗавершение морской укладки газопровода "Турецкий поток", 19 ноября 2018 года
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток, 19 ноября 2018 года
© Фото : TurkStream
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.
В компании, которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток", подчеркнули, что это никак не повлияет на продолжение работ или эксплуатацию трубы.
"Акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". На данный момент мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года", — отметили в South Stream Transport.
Ранее о решении амстердамского суда сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он пояснил, что арест бумаг связан с тем, что их передали компании "Трансгаз Краснодар" за один день до начала заморозки активов "Газпрома" в Нидерландах по иску украинской компании.
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
Вчера, 16:18РИА Новости
"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки "Газпрома"
В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
"Газпром" решения обжаловал, а также потребовал полной отмены "транзитного" вердикта. Вместе с тем Украина попыталась принудительно взыскать с него эти средства. В разное время это коснулось активов компании в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.
В частности, в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года суд наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B. V. (оператор газопровода "Голубой поток"), а также на погашение долгов перед "Газпромом".
А в сентябре 2018 года "Нафтогаз" подал ходатайство об исполнении решения арбитража Стокгольма по делу о транзите. Слушания назначены на декабрь.
В марте этого года люксембургский арбитраж выступил за исполнение стокгольмского решения по транзиту. "Газпром" подал апелляцию, но летом ее отклонили.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
19 сентября, 08:00РИА Новости
Европа готовится принудить Россию платить Украине
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Турецкий потокНафтогаз УкраиныГазпромНидерландыВ мире
Популярные комментарии
Я не понимаю, что должно произойти, чтобы наши цари уже ввелси санкции против Украины и задавили ее экономически. Что еще надо-то ?
25 октября, 19:04
ooleg
237414317
Ну что?Наш газпром и дальше будет договариваться с украиной про прокачке транзита в европу?Не надоело с больными нянчится?
25 октября, 19:18
Alexandr Borzyaev
18420406
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