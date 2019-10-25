"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки "Газпрома"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Окружной суд Амстердама арестовал 100 процентов акций компании South Stream Transport B. V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток", сообщил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
Он возмутился, "почему никто не пишет" об этом, опубликовав соответствующий пост в Facebook.
Витренко пояснил, что арест бумаг связан "с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".
Речь идет о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по российско-украинской тяжбе.
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В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
"Газпром" решения обжаловал, а также потребовал полной отмены "транзитного" вердикта. Вместе с тем Украина попыталась принудительно взыскать с него эти средства. В разное время это коснулось активов компании в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.
В частности, в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года суд наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B. V. (оператор газопровода "Голубой поток"), а также на погашение долгов перед "Газпромом".
А в сентябре 2018 года "Нафтогаз" подал ходатайство об исполнении решения арбитража Стокгольма по делу о транзите. Слушания назначены на декабрь.
В марте этого года люксембургский арбитраж выступил за исполнение стокгольмского решения по транзиту. "Газпром" подал апелляцию, но летом ее отклонили.
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