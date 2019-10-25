"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки "Газпрома"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Окружной суд Амстердама арестовал 100 процентов акций компании South Stream Transport B. V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток", сообщил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Facebook . Он возмутился, "почему никто не пишет" об этом, опубликовав соответствующий пост в

Витренко пояснил, что арест бумаг связан "с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

Речь идет о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по российско-украинской тяжбе.

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" решения обжаловал, а также потребовал полной отмены "транзитного" вердикта. Вместе с тем Украина попыталась принудительно взыскать с него эти средства. В разное время это коснулось активов компании в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.

В частности, в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года суд наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B. V. (оператор газопровода "Голубой поток"), а также на погашение долгов перед "Газпромом".

А в сентябре 2018 года "Нафтогаз" подал ходатайство об исполнении решения арбитража Стокгольма по делу о транзите. Слушания назначены на декабрь.