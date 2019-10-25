Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T17:27Z
https://ria.ru/20191025/1560229611.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151550/94/1515509410_0:208:2101:1389_1036x0_80_0_0_aea5f73609fd5108967b690aeb763886.jpg
РИА Новости

"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки "Газпрома"

16:18 25.10.2019 (обновлено: 17:27 25.10.2019)
27353
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Окружной суд Амстердама арестовал 100 процентов акций компании South Stream Transport B. V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток", сообщил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
Он возмутился, "почему никто не пишет" об этом, опубликовав соответствующий пост в Facebook.
Витренко пояснил, что арест бумаг связан "с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".
Речь идет о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по российско-украинской тяжбе.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
19 сентября, 08:00РИА Новости
Европа готовится принудить Россию платить Украине
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
"Газпром" решения обжаловал, а также потребовал полной отмены "транзитного" вердикта. Вместе с тем Украина попыталась принудительно взыскать с него эти средства. В разное время это коснулось активов компании в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.
В частности, в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года суд наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B. V. (оператор газопровода "Голубой поток"), а также на погашение долгов перед "Газпромом".
А в сентябре 2018 года "Нафтогаз" подал ходатайство об исполнении решения арбитража Стокгольма по делу о транзите. Слушания назначены на декабрь.
В марте этого года люксембургский арбитраж выступил за исполнение стокгольмского решения по транзиту. "Газпром" подал апелляцию, но летом ее отклонили.
Логотип энергетической компании Газпром
19 июля, 16:14Сказано в эфире
Юрист объяснил, с чем связано решение судов по жалобе "Газпрома"Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили жалобы "Газпрома", заявили в Киеве. В эфире радио Sputnik это решение прокомментировал вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.
110397114368
Обсудить 49
Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромУкраинаАмстердамЭкономика
Популярные комментарии
Да отключите уже газ через Украинскую трубу. Какое нам дело до Европы? Пусть ждут пока СП-2 достроят, если нет, то и газа не будет. Что за привычка наших чиновников кланяться вражинам евпропейским? Так все добро зазбазарят.
25 октября, 17:05
ooleg
18122007
Кричали, про надувной мост, про мультики и т.д.. Собаки лают, караван идет.
25 октября, 16:48
llevone2017
7350005
Рекомендуем
Газопровод Baltic Pipe
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
РИА
Новости
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Пенсия
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму
Лента
новостей
Поселок Горный
СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Названы вероятные причины нападения военного в Забайкалье на сослуживцев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов
Полиция
В Подмосковье братья-близнецы из ДНР покончили с собой, сообщил источник
Русская баня
Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
Лента новостейМолния