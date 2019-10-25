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РИА Новости

В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме

18:47 25.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер
Пассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проблемы пассажиров, возникающие в пути, о которых они пишут на почту гендиректору "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании), решаются сразу в пути, сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.
"Уже решается на месте. Если на мою почту поступает сообщение, что "я еду в поезде таком-то", оно моментально поступает начальнику поезда. В течение 5-10 минут он знает, что на мой адрес поступило такое обращение, и он подходит к пассажиру. Мне пассажиры пишут на эту же почту: "Не поверите, написал, а ко мне уже подошли". Что касается моей почты, на нее мы реагируем сразу", - рассказал Иванов в пятницу.
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Он отметил, что компания ставит себе задачу реагировать на жалобы и отвечать мгновенно.
"Если то, что пишут нам, не требует отдельного разбора или выяснения всех обстоятельств произошедшего, мы отвечаем сразу. Когда к нам поступают письменные обращения через единую информационную справочную службу и на портал Олега Валентиновича (Белозеров, гендиректор РЖД - ред.), мы на них отвечаем в том же виде, котором получили, то есть в письменном. То, что в сетях, - мы стараемся отвечать сразу оперативно, оставлять какие-то комментарии", - отметил глава ФПК.
Иванов подчеркнул, что в любом случае разбираются все жалобы.
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