В Москве произошло ДТП с шестью легковушками и автобусом

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Движение в обе стороны заблокировано на улице Производственной в Москве из-за ДТП с автобусом и шестью легковыми автомобилями, сообщает Центр организации дорожного движения в Движение в обе стороны заблокировано на улице Производственной в Москве из-за ДТП с автобусом и шестью легковыми автомобилями, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter

В ДТП с участием автобуса и шести легковых машин погиб один человек, еще один пострадал.

"На улице Производственная у дома 4 произошло ДТП. На месте работают оперативные службы. Движение в обе стороны по улице заблокировано", - говорится в сообщении.