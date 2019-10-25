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РИА Новости

В Москве произошло ДТП с шестью легковушками и автобусом

18:41 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Движение в обе стороны заблокировано на улице Производственной в Москве из-за ДТП с автобусом и шестью легковыми автомобилями, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
В ДТП с участием автобуса и шести легковых машин погиб один человек, еще один пострадал.
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"На улице Производственная у дома 4 произошло ДТП. На месте работают оперативные службы. Движение в обе стороны по улице заблокировано", - говорится в сообщении.
Добавляется, что выехать на Боровское шоссе можно через улицу Щорса и улицу Богданова.
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