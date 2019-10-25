"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года

"Там, где у нас установлены ФАС, есть предельный тариф - 3,5% - мы больше не можем, мы можем регулировать только скидками, в зависимости от сезона мы где-то этих скидок предоставляем больше, где-то меньше. Что касается плацкартного сегмента, у нас этот потолок, и мы его не превышаем никогда", - сообщил Иванов в пятницу.