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РИА Новости

"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года

18:29 25.10.2019
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© Фото : ТрансмашхолдингРоссийский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
© Фото : Трансмашхолдинг
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Цены на билеты в плацкарте российских поездов с начала 2019 года выросли не более утвержденных 3,5%, по купе и люксу рост составил около 0,5%, сообщил журналистам гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.
Перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования осуществляет ФПК. Тариф для нее в регулируемом сегменте определяет ФАС, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает сама компания.
"Там, где у нас установлены ФАС, есть предельный тариф - 3,5% - мы больше не можем, мы можем регулировать только скидками, в зависимости от сезона мы где-то этих скидок предоставляем больше, где-то меньше. Что касается плацкартного сегмента, у нас этот потолок, и мы его не превышаем никогда", - сообщил Иванов в пятницу.
Он отметил, что помимо контроля со стороны пассажиров, цены в регулируемом сегменте мониторит ФАС в постоянном режиме.
"В нерегулируемом по купе мы растем меньше в этом году. По купе меньше 0,5% рост с начала года. Люкс вырос чуть побольше", - добавил Иванов.
Новый плацкартный вагон модели 61-4516
18:17РИА Новости
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