В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Все новые вагоны, которые закупает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) имеют Wi-Fi, он будет во всех поездах дальнего следования после обновления всего парка, сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.

"Там, где парк обновляется, там везде Wi-Fi появляется. Естественно, мы идем, в первую очередь, в самых нагруженных маршрутах", - сообщил Иванов в пятницу. Он также утвердительно ответил на вопрос, значит ли это, что Wi-Fi будет во всех поездах ФПК, когда полностью обновиться весь парк.

Иванов рассказал, что весь новый подвижной состав, который покупает ФПК, уже оборудован мультимедийной системой. "Мы предполагаем, что к 2025 году у нас произойдет замена 35% парка. Старый подвижной состав оборудовать бессмысленно, потому что это очень дорого и не очень надежно. Поставить на старый вагон для того, чтобы через 3-5 лет его списать?", - продолжил гендиректор ФПК.

Иванов отметил, что выход в интернет возможен только в зоне уверенного покрытия сотовыми операторами. В остальное время пассажир может воспользоваться контентом (музыка, фильмы, книги) на внутрипоездном портале "Попутчик".

Он также объяснил, исходя из каких аспектов выбираются новые сервисы для внедрения. "С учетом того, что мы регулируемся, мы балансируем на грани окупаемости своих затрат. То есть мы предъявляем пассажиру именно ту цену, которая позволяет окупить наши затраты, поэтому у нас на развитие предусматриваются те деньги, которые мы можем направить на самые эффективные и максимально нужные для пассажиров направления. Каждый раз, когда рассматриваем, что из нового, где и как внедрять, мы очень внимательно смотрим на сбалансированность с точки зрения экономики, и чтобы максимальное количество пассажиров получило возможность воспользоваться нашим подвижным составом", - рассказал гендиректор ФПК.