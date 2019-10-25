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РИА Новости

Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС

18:21 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Казахстана Аскар Мамин
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил отменить роуминг мобильных операторов для стран ЕАЭС.
"Евразийский экономический союз создавался в первую очередь для граждан наших стран, поэтому каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего интеграционного объединения", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета.
По его словам, с точки зрения технологии, нет сложностей с оказанием услуг как своим гражданам, так и гостям стран. "Вопрос заключается в различии законодательств и межоператорских тарифах", - сказал Мамин.
"Предлагаю разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга, что позволит избежать потерь для операторов", - заключил он.
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