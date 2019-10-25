Жириновского вызвали в суд в Киеве по делу о поддержке ДНР и ЛНР

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила дело против Жириновского по подозрению в "финансировании терроризма". Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение заочного досудебного расследования в отношении Жириновского и депутатов Госдумы РФ. По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.