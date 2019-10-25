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РИА Новости

Жириновского вызвали в суд в Киеве по делу о поддержке ДНР и ЛНР

17:53 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева 1 ноября начнет рассмотрение дела против депутата Госдумы РФ и главы ЛДПР Владимира Жириновского, а также парламентариев Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, говорится в повестке, опубликованной в пятницу в газете "Правительственный курьер".
Ранее Генпрокуратура Украины возбудила дело против Жириновского по подозрению в "финансировании терроризма". Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение заочного досудебного расследования в отношении Жириновского и депутатов Госдумы РФ. По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.
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"В производстве Шевченковского районного суда города Киева находится уголовное производство… по обвинению Жириновского Владимира Вольфовича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ("виды соучастников" - ред.) , ч. 3 ст.258-5 ("финансирование терроризма" - ред.) УК Украины, Дегтярева Михаила Владимировича, Диденко Алексея Николаевича", - говорится в тексте повестки.
В документе говорится, что судебное заседание состоится 1 ноября в 09.15 (10.15 мск) в помещении Шевченковского районного суда. Отмечается, что в случае неявки обвиняемых в суд, данная повестка считается надлежащим уведомлением, а уголовное дело будет осуществляться при отсутствии обвиняемых в порядке специального судебного производства.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛДПРГосдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир ЖириновскийРоссияУкраинаВ мире
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