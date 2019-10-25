Подозреваемого в хищении данных клиентов банков арестовали на два месяца

ВОЛГОГРАД, 25 окт — РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда арестовал до 24 декабря Антона Бутурлакина, которого подозревают в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.

Как сообщил из зала суда корреспондент РИА Новости, на заседании Бутурлакин рассказал, что работает в коллекторском агентстве "Национальная служба взысканий" (НСВ) старшим руководителем, живет в Волгограде, ранее судим не был.

Обвиняемые пояснил, что базу данных продал человеку, который занимается вопросами банкротства.

Бутурлакин извинился за свои действия, его защита настаивала на домашнем аресте.

В свою очередь, следователь в суде заявил, что Бутурлакин получил 40 тысяч рублей за то, что передал сведения о клиентах Сбербанка третьим лицам, а задержали его при попытке покинуть регион. Обвинение просило арестовать обвиняемого.

О задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, накануне сообщило МВД.

В крупнейшем банке страны заявили, что договор с компанией НСВ будет расторгнут. В самом агентстве РИА Новости заявили, что проводят внутреннее расследование.