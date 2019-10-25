Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T18:10Z
https://ria.ru/20191025/1560232778.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152292/79/1522927906_48:22:2828:1586_1036x0_80_0_0_a08642e4a5922f57dc74f9aef3b9693d.jpg
РИА Новости

Подозреваемого в хищении данных клиентов банков арестовали на два месяца

17:20 25.10.2019 (обновлено: 18:10 25.10.2019)
404
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 25 окт — РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда арестовал до 24 декабря Антона Бутурлакина, которого подозревают в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
Как сообщил из зала суда корреспондент РИА Новости, на заседании Бутурлакин рассказал, что работает в коллекторском агентстве "Национальная служба взысканий" (НСВ) старшим руководителем, живет в Волгограде, ранее судим не был.
Вывеска Сбербанка
14:33РИА Новости
Сбербанк работает над предотвращением киберпреступлений, заявил Песков
Обвиняемые пояснил, что базу данных продал человеку, который занимается вопросами банкротства.
Бутурлакин извинился за свои действия, его защита настаивала на домашнем аресте.
В свою очередь, следователь в суде заявил, что Бутурлакин получил 40 тысяч рублей за то, что передал сведения о клиентах Сбербанка третьим лицам, а задержали его при попытке покинуть регион. Обвинение просило арестовать обвиняемого.
О задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, накануне сообщило МВД.
Здание центрального офиса Сбербанка в Москве
Вчера, 10:06РИА Новости
Сбербанк назвал сообщения о новой утечке данных клиентов слухами
В крупнейшем банке страны заявили, что договор с компанией НСВ будет расторгнут. В самом агентстве РИА Новости заявили, что проводят внутреннее расследование.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".
1230000
Обсудить 0
СбербанкВолгоградПроисшествия
Рекомендуем
Поселок Горный
СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье
РИА
Новости
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки "Газпрома"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В МВД назвали причину ДТП с тремя погибшими в Марий Эл
Мария Бутина
Бутину перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
Деньги в руках сотрудницы банка
Следствие: подозреваемый получил 40 тысяч рублей за данные клиентов банков
Автомобиль Следственного комитета РФ
После убийства военным восьми сослуживцев возбудили уголовное дело
Логотип оператора мобильной связи Мегафон
Оператор связи простит орнитологам долги из-за орлов, "ушедших в минус"
Интернет-магазин Google Play, русскоязычная версия
Миллионы пользователей Android стали жертвами кибератаки в Google Play
Чебоксары
В Чебоксарах возобновилось движение по реконструированному бульвару
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД ждет новых обвинений во вмешательстве в выборы в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
18:20В Минобороны рассказали о разговоре начальников генштабов России и Турции
18:20Самолет "Победы" не смог вылететь из Москвы в Братиславу, сообщил источник
Лента новостейМолния