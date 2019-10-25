Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T18:20Z
https://ria.ru/20191025/1560231130.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152540/47/1525404717_0:150:2500:1557_1036x0_80_0_0_2aa1429e909aaa074c0c392a15c98414.jpg
РИА Новости

Бутину перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде

16:50 25.10.2019 (обновлено: 18:20 25.10.2019)
1657
© AP PhotoМария Бутина
Мария Бутина
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Марию Бутину перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде, следует из базы данных иммиграционной и таможенной службы США.
Согласно доступной информации, россиянка находится в Таллахасси, наказание она отбывала в этом же городе.
Ожидается, что уже сегодня Бутину освободят и вышлют из страны. В Россию она должна прибыть в субботу.
Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались", — сказал он журналистам.
Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в этом, иначе ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.
Это дело вызвало общественный резонанс в России. По словам Владимира Путина, для обвинений в адрес Бутиной не было никаких оснований, так как никаких заданий в интересах России она не выполняла. По мнению представителя МИД Марии Захаровой, ФБР вместо борьбы с преступностью выполняет откровенный политический заказ.
Мария Бутина
00:52РИА Новости
Дело Марии Бутиной
26311211
Обсудить 3
Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не понимаю, почему так носятся с этой любительницей оружия?! Кто она такая? Что она делала в Америке? Народу до нее как до барабана! А пропаганда хочет это преподнести, что якобы все переживают за нее. У нас что в стране других проблем нет?!
25 октября, 17:37
ВФВладимир Федотов
800004
Рекомендуем
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
РИА
Новости
Пенсия
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Актриса Анастасия Заворотнюк
"Не помогает ничего": Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Лента
новостей
Ислам Кадыров
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Поселок Горный
СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье
Совет глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Медведев призвал укрепить взаимодействие с соседями по СНГ
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Полиция
В Подмосковье братья-близнецы из ДНР покончили с собой, сообщил источник
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
В Тюменской области неизвестная болезнь валит с ног людей и животных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
18:20В Минобороны рассказали о разговоре начальников генштабов России и Турции
Лента новостейМолния