ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Марию Бутину перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде, следует из базы данных иммиграционной и таможенной службы США.

Согласно доступной информации, россиянка находится в Таллахасси, наказание она отбывала в этом же городе.

Ожидается, что уже сегодня Бутину освободят и вышлют из страны. В Россию она должна прибыть в субботу.

Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались", — сказал он журналистам.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в этом, иначе ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.