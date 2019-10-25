Адвокат рассказал подробности дела Марии Бутиной в США

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Россиянка Мария Бутина в пятницу должна будет выйти на свободу из американской тюрьмы, где она отбывала остаток приговора в 18 месяцев. О том, как развивалось дело, какие в нем были странности, как россиянка переносила тяготы заключения и что будет делать по возвращении домой, РИА Новости рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл.

Свобода в неволе

Условия в тюрьме, где находится Бутина, не самые плохие, говорит он.

"Она встает утром, насколько я понимаю, совершает утренние пробежки, пробегает пять миль (около 8 километров - ред.) в день. Потом идет на работу. Она работает в столовой: какое-то время готовила еду, последнее время больше обслуживала посетителей. Это примерно с 10 утра до шести вечера. Приходит в десять, помогает готовить обед, подать обед, убрать, подготовиться к раздаче ужина. Вечером у нее было время вернуться, принять душ, провести какое-то время на улице", - рассказывает Дрисколл.

По его словам, друзья Бутиной постоянно поддерживали максимальную сумму на ее тюремном счете, что позволяло ей покупать доступные там вещи.

Раз в неделю всего за семь долларов там можно 45 минут общаться по видеосвязи. Это дало возможность ее родителям увидеть дочь хотя бы через интернет.

Тюрьма эта достаточно спокойная и с высоким уровнем свободы для заключенных. Главное, по его словам, что Мария не находится в изоляции, как это было первые 3-4 месяца.

Жестко, но не для давления

"По стандартам ООН пребывание в изоляции более 14 дней считается пыткой. Она провела так, как мы подсчитали, 117 дней между разными местами", - говорит Дрисколл.

Самым сложным периодом было содержание в тюрьме Александрии: 22 часа в сутки в одиночной камере с возможностью покинуть ее только в ночное время, рассказывает он.

"Не думаю, что кто-то пытался таким образом выдавить их нее информацию. Она сотрудничала с самого начала. Она дала показания в комитете сената по разведке в феврале, еще когда была на свободе", - говорит он.

Единственным объяснением такого отношения он называет то, что сначала обвинение считало, что россиянка замешана в шпионаже. По этой же причине ее не выпустили под залог.

Статут не для ее случая

По словам адвоката, примененный в отношении Бутиной статут, это даже не Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), который она не нарушила - это более жесткий вариант. Он предназначен на случай обнаружения, например, "спящих" шпионских ячеек, рассказывает юрист. Именно по этому статуту в свое время задержали Анну Чапман.

"То есть власти заняли позицию: мы не можем доказать нарушение FARA, поэтому мы предъявим более серьезные обвинения", - вспоминает он.

Русофобия тоже непосредственно повлияла на судьбу Бутиной, уверен Дрисколл.

"Если бы она не была русской - а дело Бутиной нельзя отделять от среды, в которой оно появилось, - то я ни на секунду не сомневаюсь, что ей не предъявили бы обвинения", - говорит он.

Не утопила гаджеты

Даже если представить, что Мария была шпионкой, то ее поведение никак не соответствовало этому, считает адвокат.

Даже после обыска в квартире она не улетела и даже не обратилась в российское посольство, она не уничтожила свои гаджеты, что для потенциального шпиона явно странно, говорит он.

Бутина, по словам Дрисколла, поясняла свое поведение просто: "У меня не было причин делать это".

Несмотря на то, что Бутина встречалась с разными влиятельными людьми, она даже не сообщала об этом в Россию, в том числе заместителю председателя Центробанка РФ Александру Торшину, которого СМИ считали ее заокеанским руководителем, продолжает Дрисколл.

Признание или риск

Решение согласиться на частичное признание вины было вынужденным, говорит адвокат.

"Мы можем не выиграть, потому что ты русская, процесс идет в Вашингтоне, в этой атмосфере, и тебе грозит 15 лет в случае проигрыша", - передает он логику защиты, добавляя, что максимальный срок вряд ли дали бы, но речь все равно шла о годах.

При заключении сделки со следствием пункт, предусматривающий 10 лет, был снят.

"Главной проблемой для нас была интерпретация властями статута об иностранных агентах, потому что он написан настолько обще, что оставляет большой простор для интерпретации", - вспоминает защитник Бутиной.

Немалую роль также сыграло то, что Марию оставили под стражей, говорит Дрисколл. Любые ходатайства, которые откладывали вынесение приговора, автоматически увеличивали время, которое она проведет в тюрьме - оставалось договариваться с обвинением.

После достижения договоренностей о том, что Мария получит уже отбытый срок, обвинение нарушило их. За неделю до даты вынесения приговора они представили эксперта, который выступил с предположением, что Бутина, не будучи сама агентом разведки, якобы присматривалась к людям, которые потенциально могли стать объектами влияния России.

Основываясь на этом мнении, обвинение потребовало для нее 18 месяцев тюрьмы.

"Это был бред, конечно. Вдумайтесь: они наняли в качестве эксперта отставного агента ФБР, который не знал о деле ничего! У них было два агента ФБР, которые 50 часов опрашивали ее. Они не обратились ни к одному из них", - возмущается Дрисколл.

Не в деньгах дело

На первом этапе Дрисколл консультировал Бутину только по выступлению в сенате.

"Потом, когда я поближе познакомился с ней, это стало очень важным для меня делом, потому что она просто была невиновна", - говорит он.

В начале их сотрудничества его работу оплачивал друг Марии. Однако после ее ареста денег на оплату адвоката крупной юридической конторы у Бутиной уже не было, говорит сам Дрисколл.

"Но я продолжил, потому что просто не мог бросить ее на том этапе", - поясняет он.

Более того, компания примерно в октябре прошлого года потребовала, чтобы он оставил дело, за которое не платят.

"Они сказали, что я не могу заниматься этим здесь - вести такое большое дело без оплаты. Тогда я пригрозил, что уйду. В итоге холодные головы возобладали, но была шаткая ситуация", - со смехом вспоминает адвокат.

По его словам, друзья Марии старались собрать деньги и регулярно присылали их для оплаты по счетам.

"Они продолжают это делать, и я это ценю", - говорит он.

"Да, есть существенный неоплаченный счет. Но что есть, то есть. У нее нет денег. Мы, конечно, выставляем счет, но это просто уйдет в воздух, ничего не произойдет", - отвечает он на вопрос о том, будут ли они добиваться погашения задолженности.

По его словам, дело Бутиной для него стало личным вопросом.

"Некоторые вещи, я считаю, важнее денег… Это дело, которое бывает раз в жизни", - говорит Дрисколл.

По его словам, Марию в тюрьме посещала и его жена. "Они просто молились, говорили о литературе и религии", - рассказывает он.

Связывает их и еще один небольшой момент. "Моя дочь больна, и Мария передала для нее свой крест в день, когда ее арестовали. И моя дочь носит его", - говорит Дрисколл.

По его мнению, постепенно люди поймут, что вся история с Бутиной была раздутой.

Месяц на отдых

При определенных обстоятельствах Бутина могла бы стать мостиком между США и Россией, считает Дрисколл.

"Она приятная девушка, я желаю ей всего наилучшего по возвращении. Конечно, мы продолжим общаться", - говорит он.

Адвокат признался, что хотел бы когда-нибудь поехать в Россию.

"Я хотел бы посетить Барнаул, посмотреть на этот городок, о котором она мне много рассказывала", - добавляет он.

По его словам, за время пребывания за решеткой Мария сделала большое количество записей о том, что с ней происходило.

"У нее есть сотни или даже тысяча страниц текста, которые она написала в тюрьме. От руки. По-русски", - говорит Дрисколл.

По его словам, записи хранятся у него. Иногда она передавала пару страниц на встречах, иногда отправляла по почте. Юрист заверил, что все это будет переправлено в Россию.

Он сомневается, что Мария по возвращении на родину уйдет в религию и будет преподавать детям, хотя признает, что мысли у нее такие ранее были.

"Я посоветовал ей не принимать сейчас никаких решений: поезжай домой, поешь мамину еду, отоспись месяц, отдохни - и потом решай, что делать дальше", - говорит он.